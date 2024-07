El argentino que convenció al COI de llevar el surf olímpico a la Polinesia ante la falta de olas en París

Será apenas la segunda vez en la historia olímpica que sucede algo así. En 1956, la prueba de equitación se realizó en Suecia -y no en Melbourne, Australia, la sede olímpica- por la dificultad que generaba el traslado de los caballos. Ahora será por algo deportivo. Se competirá, desde el 27, en los cuatro mejores días de olas, dentro de una ventana de nueve, en una rompiente tan famosa y bella como desafiante y aterradora. Un lugar mágico ubicado en la isla más grande de la Polinesia francesa.

“Hablamos de un pueblito que tiene un solo camino que ni siquiera da vuelta a toda la isla. Un lugar alejado del mundo, a uno de los últimos que llegó la civilización y que mantiene muchas de sus raíces y costumbres. Además, existe una marcada cultura de surf. Teahupoo es uno de los lugares icónicos de nuestro deporte en el mundo”, cuenta.

“Tiene un arrecife de coral, de un metro y medio debajo del agua, en forma de anillo, donde se producen tubos impresionantes. A diferencia de otras rompientes, donde los surfistas bajan la ola y luego realizan distintas maniobras durante 10/15 segundos para obtener los mejores puntajes, en Teahupoo es otra cosa, más rápida y radical: bajás la ola vertical casi en el aire, doblás y te metés en el tubo para luego buscar salir, intentando que no te tire la bola de espuma que se forma cuando la ola va rompiendo…

Se mide el tamaño de la ola, lo difícil de la bajada, cuán profundo estuviste en el tubo y el tiempo que permaneciste adentro. Los jueces ven las olas de frente y a la vez de costado, con cámaras especiales, y así poder puntuar con precisión. Es una de las olas más complejas del mundo y en este torneo estarán los mejores surfistas del planeta, 24 mujeres y 24 hombres, de 21 países y de los cinco continentes. Esperamos una tremenda competencia, en el mejor lugar posible”, comenta.

Fernando lo dice con la felicidad de saber que su deporte llegó para quedarse en los Juegos. “Ya está confirmado definitivamente, para Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032”, agrega mientras explica los motivos que permitieron que su deporte tuviera un rápido impacto en el movimiento olímpico. “Primero no hay otro deporte disputado en olas y con esta fuerza de la naturaleza. Además el surf se ha hecho muy popular, una llegada a la gente que podemos medir en las redes sociales. Especialmente entre los jóvenes. Les viene a dar otro ímpetu a los Juegos, a sumarles otra llegada a la juventud”, analiza.

Esta vez, eso sí, no habrá surfistas argentinos, entre los 48 competidores -hombres y mujeres-. En Tokio estuvo Lele Usuna y ahora sólo nos representará Aguerre, presidiendo la organización de la competencia. El mismo que se convirtió en el primer dirigente nacional en lograr que su deporte sea olímpico. “Un logro soñado, realmente. Haber conseguido esto, para el deporte que me dio todo, es lo más hermoso. Fueron décadas de trabajo para devolverle algo a mi amado surf”, explica quien lleva 30 años -9 reelecciones- como presidente de la ISA, justamente la federación que en mayo cumplió 60 años. “Y todo este tiempo trabajando ad honorem, con mucho amor y orgullo. Yo siento que esta es mi medalla de oro”, se emociona a horas del viaje a Tahití, junto a su familia. El sueño continúa.

Embed - Journey to the end of the road - Episode 1 - The Wave