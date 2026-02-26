El Chacho Coudet habló de los rumores que lo vinculan con River: "Juro por mis hijos que nadie me llamó" + Seguir en









El principal candidato para reemplazar a Marcelo Gallardo en el banco de River rompió el silencio este jueves en conferencia de prensa. ¿Qué dijo?

Tras la salida anunciada de Marcelo Gallardo, la dirigencia de River comenzó la búsqueda del nuevo entrenador. En una presunta lista, el primer lugar lo ocupa Eduardo Coudet, actual DT del Alavés de España.

Este jueves en conferencia de prensa, el día previo a enfrentar al Levante por LaLiga, el "Chacho" Coudet desmintió todo contacto con el club de Núñez. "Nadie se ha comunicado conmigo ni con mi representante, estoy al margen del ruido que se ha formado. Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante", aseguró ante los medios españoles.

"Cuando llega una institución como River, está a la altura del Madrid o el Barcelona, son top mundial. Es un orgullo que me pongan en la lista de candidatos”, aseguró Coudet al respecto.

“Viven un momento especial porque despiden a uno de los entrenadores más importantes de la historia de River. Es una situación natural por estar en una lista de candidatos, pero nada más”, agregó el DT que supo ser campeón en Racing.

Más allá de que el "Chacho" negó contactos con River, dejó en claro que, si llega un ofrecimiento formal, lo considerará. “No he recibido ninguna oferta de River. Si llegara, la valoraría”, indicó Coudet,

La carrera de Eduardo Coudet como entrenador Rosario Central (2015-16)

Xolos de Tijuana (2017)

Racing Club (2017-19)

SC Internacional (2020)

Celta de Vigo (2020-22)

Atlético Mineiro (2022-23)

SC Internacional (2023-24)

Deportivo Alavés (2024-Act.)