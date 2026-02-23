El adiós de Gallardo: los números de sus dos etapas en River

Después de la caída ante Vélez , el "Muñeco" decidió dar un paso al costado y ponerle fin a su segundo ciclo en el Millonario. Desde su regreso en 2024, no logró encontrarle el rumbo al equipo y quedó lejos del nivel que había alcanzado en su primera etapa al frente del club.

Tras la derrota frente a Vélez Sarsfield, Marcelo Gallardo anunció este lunes que dejará de ser el entrenador de River Plate y le pondrá fin a su segundo ciclo al frente del equipo en el próximo partido, cuando el Millonario reciba a Banfield en el Monumental.

Su salida se produce en un contexto de profunda crisis futbolística en el club, marcada por rendimientos irregulares y una seguidilla de malos resultados que pusieron en cuestionamiento tanto al plantel como a las decisiones del entrenador. La derrota ante Vélez, la tercera consecutiva en el torneo, no hizo más que profundizar el malestar y acelerar una definición que terminó de consumarse horas después.

Así, las dos etapas del entrenador más ganador en la historia del club quedaron marcadamente diferenciadas: un primer ciclo de éxitos internacionales, dominio en instancias decisivas e identidad consolidada, y un segundo período atravesado por la transición del plantel, la irregularidad y los cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo y del propio Gallardo.

Gallardo asumió en junio de 2014 y construyó uno de los procesos más exitosos del fútbol argentino y sudamericano. En ocho años y medio dirigió 424 partidos oficiales, con más de 220 triunfos y una efectividad superior al 60% de los puntos en juego.

2 Copas Libertadores (2015 y 2018)

1 Copa Sudamericana (2014)

3 Recopas Sudamericanas

3 Copas Argentina

2 Supercopas Argentina

Liga Profesional 2021

Trofeo de Campeones 2021

La consagración en la Copa Libertadores 2018, donde River se impuso 3-1 frente a Boca en Madrid, quedó como el punto más alto de un ciclo que redefinió el perfil internacional del club y que convirtió a Gallardo en el entrenador más ganador de la historia de River y en un referente institucional.

gallardo.png La consagración en la Copa Libertadores 2018 quedó como el punto más alto de su primer ciclo.

El segundo ciclo de Gallardo: 2024-2026

Tras un breve paso por el fútbol árabe, Gallardo regresó al club tras la salida de Martín Demichelis con la expectativa de reencauzar el rumbo deportivo. Sin embargo, el segundo ciclo no logró replicar la contundencia del primero.

El quiebre se produjo tras la eliminación en la Libertadores 2025 frente a Palmeiras, un golpe del que el plantel no logró recuperarse. Hasta ese cruce, el equipo acumulaba 22 triunfos, 15 empates y apenas tres derrotas; luego inició una marcada caída con 10 derrotas, dos victorias y un empate, incluida la derrota ante Boca Juniors en La Bombonera.

En esta segunda etapa, el "Muñeco" disputó 85 partidos, cosechó 35 victorias, 32 empates y 18 derrotas, alcanzando una efectividad del 53,72%. No logró conquistar títulos. La seguidilla de caídas y la escasa reacción del equipo terminaron por precipitar su salida. Gallardo se despide con un River que se convirtió en el equipo que más veces perdió en las últimas 15 fechas de la Liga Profesional, con 10 derrotas en ese tramo.

Con su renuncia, se cierra definitivamente este segundo capítulo, que no logró estar a la altura del primero. Tras el partido ante Banfield, la atención se centrará en quién será el nuevo director técnico de River.