Así sería el último equipo de Marcelo Gallardo como entrenador de River

El "Muñeco" define cómo será la formación de River en el último partido que dirija en el Monumental. ¿Habrá sorpresas o mantendrá a los mismos que lo llevaron a la renuncia?

Tras anunciar su salida con un emotivo video en las redes sociales, Marcelo Gallardo trabaja sus últimas horas como entrenador de River y define la formación que saldrá a jugar este jueves por la noche, ante Banfield, en el Monumental.

En principio, no habría grandes sorpresas y se repetirían la gran mayoría de los nombres. En el arco, volverá Beltrán por el lesionado Armani. En la defensa se debate entre Paulo Díaz y Lautaro Rivero, mientras que espera por el regreso de Marcos Acuña.

En tanto, en la mitad de cancha tendrá el cambio obligado por el desgarro de Juan Fernando Quintero. En lugar del colombiano podría ingresar Santiago Lencina (su reemplazo natural) o más bien Ian Subiabre. Tampoco se descarta a Giuliano Galoppo.

Por último, la delantera es el sector más cuestionado y de peor rendimiento del equipo. Entre Salas, Driussi y Colidio (el más resistido) llevan una sequía que va de 4 a 8 meses sin meter goles. Cifras inéditas para un club como River. Además de su falta de gol, su rendimiento es flojísimo.

Por ello, en los últimos partidos Gallardo improvisó con juveniles como Agustín Ruberto o Joaquín Freitas, quien mostró algo más que el resto y podría ser titular ante Banfield.

La probable formación de River vs. Banfield Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Santiago Lencina o Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Maxi Salas o Joaquín Freitas.