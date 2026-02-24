Una buena para River: el nuevo DT podrá sumar dos refuerzos, ¿cuál es la fecha límite? + Seguir en









Tras la salida de Gallardo, el nuevo entrenador de River tendrá la posibilidad de subsanar un flojo mercado de pases y podría incorporar dos nuevos refuerzos. Conocé cual es la fecha límite.

Una buena para River: el nuevo DT podrá sumar dos refuerzos, hasta cierta fecha

River ya vive la transición tras la nueva salida de Marcelo Gallardo del club. Tras su renuncia al cargo de entrenador, la dirigencia busca a su sucesor. La buena noticia para quien asuma como nuevo DT es que podría incorporar refuerzos. A esta hora, el que más posibilidades tiene de convertirse en el nuevo entrenador de River es Eduardo "Chacho" Coudet.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El "Millonario" tiene la posibilidad de sumar dos incorporaciones pese a que el libro de pases en Argentina esté cerrado. Esto se debe a los muchos asteriscos que permite la AFA.

El primer cupo es por la dura lesión de Juan Carlos Portillo, quien se rompió los ligamentos el pasado 12 de febrero. Por él, a River se le dio 10 días hábiles, por lo que los de Núñez podrán incorporar hasta el 2 de marzo.

El otro cupo es por la salida a préstamo de Matías Galarza Fonda al Atlanta United, de la MLS. River ahora tiene la posibilidad de incorporar y la fecha límite en este caso es el 10 de marzo.

Resta definir quién será el sucesor de Gallardo, pero se estima que el DT que llegue pedirá reforzar al plantel.