24 de febrero 2026 - 10:21

"Chacho" Coudet, el elegido por la dirigencia de River para reemplazar a Gallardo: cómo es su situación

Tras la salida del histórico DT, la dirigencia riverplatense ya tuvo contactos con el actual entrenador del Alavés de España. ¿Podrá arreglar su salida para arribar al "Millonario"?

"Chacho" Coudet es el actual entrenador del Alavés de España.

Marcelo Gallardo anunció que le pone punto final a su segundo ciclo como entrenador de River. Luego de una campaña desastrosa, el "Muñeco" dejará su cargo tras el partido de este jueves ante Banfield.

Así las cosas, la dirigencia de River ya tuvo los primeros contactos con Eduardo Coudet, el elegido para suceder al "Muñeco". Sin embargo, la situación del "Chacho" no es simple ya que es el actual entrenador del Alavés de España.

El contrato de Coudet con el club español vence en junio de este año y actualmente está luchando por la permanencia en la primera categoría.

En caso de avanzar, River tendría que abonar una indemnización para el Alavés o que Coudet arregle su salida por su propia cuenta.

Cabe destacar que el "Chacho" rechazó ofertas (de Rosario Central por ejemplo) para regresar al país por cuestiones personales, pero la posibilidad de dirigir a River cambiaría los planes.

