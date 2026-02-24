Atención, River: periodista brasileño dio a conocer cómo es la situación de Hernán Crespo + Seguir en









Tras la salida de Gallardo, el nombre de Crespo toma fuerza como candidato al cargo. Sin embargo, su presente en un grande de Brasil complica las cosas.

Tras el comunicado de Marcelo Gallardo que puso punto final a su segunda etapa como DT de River, la dirigencia comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador.

Entre los candidatos, asoma el nombre de Hernán Crespo, quien fue el goleador de la Copa Libertadores 1996 que ganó el "Millonario". Cabe destacar que actualmente dirige al San Pablo, de Brasil, por lo que su llegada sería difícil.

Rafael Marques, periodista de ESPN Brasil, dio a conocer cuál es hoy el presente de Crespo allí. "La situación de Crespo ahora es muy tranquila, pero ha tenido mucho problemas en el inicio de la temporada", comenzó.

"Hoy el San Pablo consiguió un buen funcionamiento que le permitió meterse en las semifinales del Paulista y está segundo en el Brasileirao. Es el mejor momento de Crespo desde que volvió al Tricolor Paulista", aseguró el periodista.

Por último, hizo hincapié en el factor económico: "No sé como es el presente económico de River, pero Crespo tiene un muy buen contrato en Brasil y todos saben que en Brasil hoy se pagan mejores contratos que en Argentina. Si se va a River será una decisión de índole personal y no económica", cerró.

Cabe destacar que el contrato de Crespo con San Pablo vence en diciembre de 2026 y no hay multa de salida para el entrenador.