Leandro Paredes se dio un gusto de casi u$s200.000: el exclusivo auto que maneja en la Argentina

El jugador de Boca incorporó un vehículo deportivo en una suma millonaria, en un contexto de descuentos anticipados por la posible quita del impuesto al lujo.

Leandro Paredes adquirió un auto de lujo en el país

El retorno de Leandro Paredes a Boca Juniors no solo generó expectativa deportiva. Tras conquistar la Copa América 2021, la Copa América 2024 y el Mundial 2022 con la selección Argentina, el mediocampista decidió darse un gusto personal y sumar un modelo de alto rendimiento a su garage.

El auto de lujo que eligió Leandro Paredes El vehículo elegido es un Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé, cuyo precio de lista asciende a u$s195.000. No obstante, la marca aplica actualmente un descuento del 10%, lo que ubica su valor en torno a los u$s175.500.

La medida fue adoptada por Mercedes-Benz Argentina, representada por Prestige Auto, ante la expectativa de que el Congreso avance con la eliminación del impuesto interno —popularmente conocido como “impuesto al lujo”— que impacta de lleno en el segmento premium. La incertidumbre impositiva había frenado operaciones en los últimos meses, por lo que las automotrices optaron por anticiparse con bonificaciones comerciales.

mercedes El vehículo elegido es un Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Coupé, cuyo precio de lista asciende a u$s195.000. En el plano técnico, el coupé deportivo monta un motor 3.0 litros de seis cilindros en línea que desarrolla 449 CV y 560 Nm de torque. Acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,2 segundos y alcanza una velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 km/h.

Con llantas AMG de 20 pulgadas, pinzas de freno rojas y un interior con iluminación ambiental configurable en más de 60 colores, el modelo combina lujo, tecnología y ADN deportivo, en sintonía con el presente de uno de los referentes del plantel xeneize.

mercedes 2 Con llantas AMG de 20 pulgadas, pinzas de freno rojas y un interior con iluminación ambiental configurable en más de 60 colores, el modelo combina lujo, tecnología y ADN deportivo.