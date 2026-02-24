Boca enfrenta a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina: horario, TV y formaciones + Seguir en









Boca se enfrentará este martes con Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por los 32avos de final de la Copa Argentina, con la obligación de ganar para no trasladar su mal momento a esta competencia.

Boca llega a este encuentro en un muy delicado momento, ya que ganó solo uno de sus últimos cinco partidos en el Torneo Apertura. Como si esto fuera poco, en las últimas fechas no pasó del cero como local ante Platense y Racing, por lo que el hincha hizo sentir su descontento.

Es por esta razón que una eliminación en la Copa Argentina podría ser un golpe de KO para su director técnico, Claudio Úbeda, quien es duramente cuestionado desde antes del inicio del 2026.

Durante este encuentro podría darse el debut del paraguayo Adam Bareiro, quien firmó con el club “Xeneize” en los últimos días e incluso ya se entrenó a la par de sus compañeros.

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por su parte, milita en el Federal A y buscará escribir una de las páginas más importantes de su historia.

En las últimas horas, el club sacó un comunicado especial en el que invitó “a hinchas, socios, periodistas y medios a la presentación oficial de la camiseta que el primer equipo utilizará en el histórico encuentro por la Copa Argentina frente a Boca Juniors”. Además, anunciaron que se presentarán los refuerzos del plantel profesional.

A qué hora juegan Boca vs Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) Hora: 21:15. Por dónde ver Boca vs Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy) TV: TyC Sports Formaciones Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Claudio Úbeda. Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy): el director técnico aún no dio detalles sobre la posible formación. DT: Alberto Salvaggio. Estadio: Padre Ernesto Martearena Árbitro: Facundo Tello