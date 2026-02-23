Boca: tras los silbidos, Cavani no viajará a Salta por la Copa Argentina y podría darse el debut de Bareiro + Seguir en









Boca jugará contra Gimnasia de Chivilcoy en su debut en la Copa Argentina 2026 y se destaca la ausencia de Edinson Cavani entre los concentrados. Claudio Ubeda haría cambios en el equipo.

En medio de la crisis futbolística de Boca, se dio a conocer que Claudio Ubeda tendrá una baja de peso para el partido de este martes por la Copa Argentina. En cuestión, Edinson Cavani, que fue reprobado por la Bombonera en el clásico ante Racing, no fue incluido entre los concentrados que viajan a Salta.

Luego de tres partidos ausente por lesión, Ander Herrera vuelve a estar entre los concentrados. La otra sorpresa es la inclusión de Adam Bareiro, flamante refuerzo que haría su debut como titular en el "Xeneize".

Por otra parte, en la práctica del domingo se lesionó Juan Barinaga, quien sintió una molesta y no viajará a Salta, y en su lugar estará Dylan Gorosito.

En cuanto al resto del equipo Ubeda realizaría siete cambios en el XI inicial respecto al que jugó ante Racing en la Bombonera. Solo repiten Weigandt, Belmonte, Delgado y Alarcón. Esto lleva al DT a cambiar el dibujo táctico a 4-3-3, por lo que se agregará un jugador en ataque.

La posible formación de Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy El equipo de Boca ante Gimnasia sería: Leandro Brey; Marcelo Waigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Lucas Janson y Adam Bareiro.