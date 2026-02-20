Un jugador de Boca se puso botox en los labios y generó revuelo en las redes sociales + Seguir en









Un futbolista del "Xeneize" subió una foto a las redes y un retoque estético en la boca. Inmediatamente, generó un revuelo en las redes sociales.

Marcelo Weigandt, lateral derecho de Boca, subió una foto a su cuenta de TikTok que explotó en las redes sociales, principalmente X, por un retoque estético en su cara.

En cuestión, el '4' de Boca se puso botox en sus labios y la imagen generó una gran repercusión en las redes.

En la imagen, se ve al futbolista en un auto, con anteojos y el sol le pega en la cara. Allí, se nota que los labios de su boca están más hinchados que antes.

image Luego de su paso por el Inter de Miami, el defensor hoy volvería a ser parte del equipo titular frente a Racing, desde las 20:00, en la Bombonera.

Antes, el ex de la cantante Ángela Leiva estuvo unas semanas entrenando por separado porque supuestamente no iba a ser tenido en cuenta.

