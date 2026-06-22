El DT de Austria Ralf Rangnick desafió a la Selección argentina: "Podemos vencer"

El técnico austríaco reconoció la jerarquía de la Selección, pero aseguró que su equipo tiene chances de conseguir un buen resultado.

Ralf Rangnick analizó el cruce entre Austria y Argentina por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 y, aunque reconoció que el campeón del mundo parte como favorito, dejó un mensaje de confianza para su equipo. “ Podemos vencer ”, aseguró el entrenador alemán antes del duelo.

Los dos seleccionados llegan a este encuentro con tres puntos tras haber ganado en sus respectivos debuts y con la posibilidad de acercarse a la clasificación a la fase eliminatoria. Sin embargo, el contexto favorece a la Albiceleste, que cuenta con el peso de ser la vigente campeona, figuras de jerarquía internacional y un estreno contundente .

Rangnick entiende esa diferencia, pero no considera que Austria llegue sin oportunidades. “Si es por el algoritmo, probablemente diga que no vamos a ganar, de ninguna manera. Tenemos todo en contra, pero podemos ganar. Esto es un deporte de equipo y, si jugamos con valentía y solidez, podemos tener éxito. Argentina tiene un nivel excelso, pero lo importante es lo que hagamos nosotros”, expresó.

El técnico insistió en que el resultado dependerá principalmente de la versión que pueda mostrar su equipo dentro del campo de juego. Para Austria, la clave estará en competir desde la intensidad y reducir los espacios ante un rival con muchas variantes ofensivas.

“Todo depende de nuestro nivel, y que todos estén seguros de que Austria buscará el mejor resultado. Puede ser la victoria o un empate”, sostuvo Rangnick, dejando en claro que su seleccionado no se conformará solamente con resistir frente a la Argentina de Lionel Scaloni.

Incluso destacó el compromiso de sus futbolistas antes del partido. Un ejemplo es el caso de Stefan Posch, quien sufrió una fractura de mandíbula y aun así estará disponible para afrontar el desafío mundialista.

Ralf Rangnick (1) El técnico alemán aseguró que Austria tiene posibilidades frente a la Albiceleste.

El análisis de Messi y el juego argentino

Más allá de la confianza en su grupo, Rangnick también se encargó de remarcar las virtudes del equipo argentino. El entrenador alemán explicó que no ve a la Selección como un conjunto que busca dominar la pelota de la misma forma que aquel Barcelona dirigido por Pep Guardiola.

“Yo no diría que Argentina se concentre en la posesión de balón, al estilo del Barcelona de Guardiola, que tenía el balón para cansar al rival. Argentina lo tiene para generar rápidamente ocasiones (...) También está Messi, que es un jugador extraordinario y sensacional, además de uno de los mejores de la historia. Es obvio que Argentina es mucho más que él, pero es el guía de un grupo de grandes jugadores”, afirmó.

El encuentro entre Argentina y Austria será este lunes 22 de junio a las 14:00 (hora argentina) en el Dallas Stadium de Arlington, Texas. La transmisión estará a cargo de TyC Sports, TV Pública, Telefe y DSports, además de las plataformas DGO, Disney+ Premium, Paramount+ Flow Sports.