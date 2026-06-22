Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 22 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

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El gesto de Irán en el Mundial: dejó una carta de agradecimiento tras jugar en Los Ángeles

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La selección de Irán dejó un mensaje de agradecimiento en el vestuario del SoFi Stadium después del empate sin goles ante Bélgica por el Mundial 2026. La delegación asiática destacó la hospitalidad recibida en Los Ángeles, ciudad donde disputó sus dos primeros partidos de la fase de grupos, pese a las dificultades logísticas que atravesó durante el torneo.

“Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad”, escribió el equipo en una nota manuscrita colocada en el pizarrón del vestuario. El mensaje también remarcó que llegaron “con orgullo”, compitieron “con honor” y se retiraban “con dignidad”, además de incluir un pedido de paz, respeto y amistad entre las naciones.

El gesto ocurrió en medio de la situación particular que vive Irán en la Copa del Mundo, ya que la delegación debió instalarse en Tijuana, México, y trasladarse a Estados Unidos para cada encuentro debido a las restricciones de permanencia. Tras el empate ante Bélgica, el equipo viajará nuevamente a México y luego deberá ir a Seattle para enfrentar a Egipto en la última fecha del grupo.