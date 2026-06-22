Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 22 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Uruguay volvió a dejar puntos en el camino al empatar 2-2 con Cabo Verde y complicó seriamente sus posibilidades de avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro, Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por el flojo arranque de la Celeste, que también había igualado con Arabia Saudita en su debut. El entrenador argentino aseguró que todavía mantienen aspiraciones de competir ante España, aunque confirmó dos bajas sensibles: Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araujo no estarán disponibles para el partido decisivo.
El gesto de Irán en el Mundial: dejó una carta de agradecimiento tras jugar en Los Ángeles
La selección de Irán dejó un mensaje de agradecimiento en el vestuario del SoFi Stadium después del empate sin goles ante Bélgica por el Mundial 2026. La delegación asiática destacó la hospitalidad recibida en Los Ángeles, ciudad donde disputó sus dos primeros partidos de la fase de grupos, pese a las dificultades logísticas que atravesó durante el torneo.
“Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad”, escribió el equipo en una nota manuscrita colocada en el pizarrón del vestuario. El mensaje también remarcó que llegaron “con orgullo”, compitieron “con honor” y se retiraban “con dignidad”, además de incluir un pedido de paz, respeto y amistad entre las naciones.
El gesto ocurrió en medio de la situación particular que vive Irán en la Copa del Mundo, ya que la delegación debió instalarse en Tijuana, México, y trasladarse a Estados Unidos para cada encuentro debido a las restricciones de permanencia. Tras el empate ante Bélgica, el equipo viajará nuevamente a México y luego deberá ir a Seattle para enfrentar a Egipto en la última fecha del grupo.