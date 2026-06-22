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22 de junio 2026 - 08:42

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 22 de junio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Marcelo Bielsa habló tras el empate de Uruguay ante Cabo Verde y aseguró que el equipo todavía puede competir por la clasificación.

Marcelo Bielsa habló tras el empate de Uruguay ante Cabo Verde y aseguró que el equipo todavía puede competir por la clasificación.

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El entrenador argentino reconoció su responsabilidad por el presente de la Celeste y confirmó dos ausencias clave para el duelo ante España.

Uruguay volvió a dejar puntos en el camino al empatar 2-2 con Cabo Verde y complicó seriamente sus posibilidades de avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro, Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por el flojo arranque de la Celeste, que también había igualado con Arabia Saudita en su debut. El entrenador argentino aseguró que todavía mantienen aspiraciones de competir ante España, aunque confirmó dos bajas sensibles: Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araujo no estarán disponibles para el partido decisivo.

La jornada del domingo dejó varios resultados importantes. España goleó 4-0 a Arabia Saudita y quedó muy cerca de la clasificación, mientras que Bélgica e Irán empataron 0-0 en otro de los encuentros del día. Además, Egipto derrotó 3-1 a Nueva Zelanda y se acomodó en la pelea por avanzar de ronda. El empate de Uruguay ante Cabo Verde fue uno de los resultados más sorpresivos y dejó al Grupo H completamente abierto.

La actividad continuará este lunes con cuatro encuentros correspondientes a los grupos I y J. Argentina enfrentará a Austria en Dallas con la posibilidad de asegurar su clasificación, mientras que Francia se medirá con Irak buscando dar otro paso hacia la siguiente fase. Más tarde será el turno de Noruega ante Senegal y de Jordania frente a Argelia, en una fecha que podría empezar a definir varios clasificados para la ronda eliminatoria.

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El gesto de Irán en el Mundial: dejó una carta de agradecimiento tras jugar en Los Ángeles

iran

La selección de Irán dejó un mensaje de agradecimiento en el vestuario del SoFi Stadium después del empate sin goles ante Bélgica por el Mundial 2026. La delegación asiática destacó la hospitalidad recibida en Los Ángeles, ciudad donde disputó sus dos primeros partidos de la fase de grupos, pese a las dificultades logísticas que atravesó durante el torneo.

Gracias, Los Ángeles, por su hospitalidad”, escribió el equipo en una nota manuscrita colocada en el pizarrón del vestuario. El mensaje también remarcó que llegaron “con orgullo”, compitieron “con honor” y se retiraban “con dignidad”, además de incluir un pedido de paz, respeto y amistad entre las naciones.

El gesto ocurrió en medio de la situación particular que vive Irán en la Copa del Mundo, ya que la delegación debió instalarse en Tijuana, México, y trasladarse a Estados Unidos para cada encuentro debido a las restricciones de permanencia. Tras el empate ante Bélgica, el equipo viajará nuevamente a México y luego deberá ir a Seattle para enfrentar a Egipto en la última fecha del grupo.

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Buenas noticias para Brasil: Neymar se recuperó y estará disponible para enfrentar a Escocia

neymar

Neymar estará disponible para Brasil en el partido ante Escocia por la última fecha del Grupo C del Mundial 2026, luego de evolucionar favorablemente de la lesión muscular que le impidió disputar los primeros encuentros de la competencia. La confirmación llegó por parte de Carlo Ancelotti, quien llevó tranquilidad sobre su estado.

El entrenador italiano explicó que el delantero continuará con una adaptación progresiva antes del encuentro del próximo miércoles en Miami. “Entrenará individualmente y después con el equipo. Estará disponible para Escocia”, afirmó Ancelotti sobre la situación del número 10 brasileño.

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Uruguay no pudo con Cabo Verde y se jugará la clasificación frente a España

uruguay cabo verde

Uruguay empató 2-2 con Cabo Verde este domingo por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, en un electrizante partido disputado en Miami. Kevin Pina y Helio Varela marcaron para el seleccionado africano, mientras que Maximiliano Araújo y Agustín Canobbio convirtieron para la "Celeste", que dejó escapar una buena oportunidad de acercarse a la clasificación.

Con este resultado, ambos equipos quedaron con dos puntos y llegarán con posibilidades de avanzar a los 16avos de final en la última jornada. Uruguay se jugará todo nada menos que ante España, una de las principales candidatas al título, que llega entonada tras golear 4-0 a Arabia Saudita. Por su parte, Cabo Verde buscará seguir haciendo historia cuando enfrente al conjunto saudí.

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Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad por el mal arranque de Uruguay y ya piensa en España

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Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay

Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay

Marcelo Bielsa se hizo cargo del complicado presente de Uruguay en el Mundial 2026 luego del empate 2-2 frente a Cabo Verde, resultado que dejó a la Celeste al borde de la eliminación. Tras sumar apenas dos puntos en sus primeros dos partidos, el entrenador argentino reconoció que es el principal responsable de que el equipo no haya conseguido mejores resultados en el torneo.

De cara a la última fecha de la fase de grupos, Bielsa apuntó al trascendental duelo ante España, uno de los grandes candidatos al título. Aunque admitió la dificultad del desafío, el técnico sostuvo que Uruguay todavía tiene argumentos para competir y buscar una victoria que le permita mantener vivas sus chances de clasificación.

Además, el entrenador confirmó dos bajas importantes para el encuentro decisivo. Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araujo no estarán disponibles por lesión, por lo que el cuerpo técnico deberá buscar alternativas para un partido que será determinante para el futuro de la selección uruguaya en la Copa del Mundo.

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