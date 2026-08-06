Facundo Medina deja Francia y será nuevo refuerzo de Bayer Leverkusen + Agregar ámbito en









El conjunto alemán llegó a un acuerdo con Olympique de Marsella por una cifra cercana a los 25 millones de euros. El jugador de la Selección argentina se hará la revisión médica y firmará el contrato al regreso de sus vacaciones.

Facundo Medina llegó a Olympique de Marsella a préstamo por 2 millones de euros a mediados de 2025. @facumedina99_

Luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección argentina, Facundo Medina cambiará de club a tan solo algunas semanas de haber fichado por su conjunto actual. Bayer Leverkusen cerró el acuerdo con Olympique de Marsella para comprar al jugador por alrededor de 25 millones de euros.

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El zaguero de 27 años firmará un contrato por cinco temporadas luego del 12 de agosto cuando terminen sus vacaciones tras su participación mundialista. De esta manera iniciará una nueva etapa en su carrera en la Bundesliga y compartirá plantel con los argentinos Exequiel Palacios y Ezequiel “Equi” Fernández, con los que buscarán que el equipo sea protagonista a nivel local y en la Europa League.

El conjunto francés hace algunas semanas había pagado alrededor de 20 millones de euros entre el préstamo y la posterior compra de Medina. Los alemanes destrabaron la negociación y consiguieron fichar al jugador por una cifra cercana a los 25 millones, en los que se incluyen distintos objetivos.

Facundo Medina compartía plantel en Olympique de Marsella con los argentinos Gerónimo Rulli y Leonardo Balerdi. @facumedina99_ Solo resta la revisión médica y la firma de los documentos oficiales para que el defensor argentino comience un nuevo ciclo en Alemania. El futbolista surgido de River debutó en Talleres de Córdoba, donde dio el salto a Europa cuando fue vendido a Racing Club de Lens. Allí estuvo cinco años hasta que se fue cedido a Olympique de Marsella, que luego de un año a préstamo el conjunto marsellés lo compró.

En su último club, Medina jugó 26 partidos oficiales, dio una asistencia y no convirtió goles. Recibió nueve tarjetas amarillas y ninguna roja, así se posicionó como una pieza habitual en la defensa del conjunto francés.

En el Mundial 2026, el nacido en Villa Fiorito arrancó de titular los dos primeros partidos ante Argelia y Austria en la fase de grupos, y frente a Cabo Verde en dieciseisavos de final, también ingresó desde el banco de suplentes ante Egipto en octavos y con España en la final. Facundo Medina jugó su primer Mundial con la Selección argentina en el que disputó cinco partidos, tres como titular. @facumedina99_ River y Talleres recibirán un porcentaje del pase de Facundo Medina Del total del pase de Medina a Bayer Leverkusen, tanto River como Talleres recibirán un porcentaje de la misma por un mecanismo de solidaridad que detalla que una parte de cada transferencia internacional debe ser distribuida a las instituciones que contribuyeron al desarrollo del futbolista durante su etapa formativa. El Millonario recibirá aproximadamente 750.000 euros, mientras que el conjunto cordobés alrededor de 350.000. Los otros argentinos que jugaron en Bayer Leverkusen Medina será el octavo futbolista argentino en vestir la camiseta del Leverkusen. El primero fue Diego Placente a comienzos de los 2000. Luego llegaron Lucas Alario, Exequiel Palacios, Emiliano Buendía, Claudio Echeverri, Ezequiel Fernández y Alejo Sarco.