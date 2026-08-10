Nahuel Molina se convertirá en nuevo refuerzo de Roma donde fue recibido por una multitud

El lateral derecho arribó al aeropuerto de la capital italiana este lunes para firmar su contrato. La operación se espera que se realice por alrededor de 17 millones de euros.

Nahuel Molina , el lateral derecho campeón del mundo con Argentina en 2022, viajó a Italia este lunes para hacerse la revisación médica y firmar el contrato que lo convertirá en nuevo jugador de Roma luego de despedirse de Atlético de Madrid.

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Entre aplausos y una multitud fue recibido el defensor de 28 años en el aeropuerto de la capital donde se sacó fotos con los hinchas y firmó autógrafos. Su llegada al conjunto italiano se acordó en una operación que ronda los 17 millones de euros , entre el monto fijo y variable.

Molina, horas antes, todavía estaba de vacaciones en Ibiza con su familia , según informó Corriere dello Sport. Allí espero el visto bueno de su nuevo club para tomar el vuelo y comenzar una nueva etapa en su carrera.

El ex Boca había llegado al Colchonero a mediados del 2022, luego de dos temporadas en Udinese en las que jugó 6 8 partidos y acumuló diez goles y diez asistencias . Por su rendimiento en el conjunto italiano, llamó la atención de Diego Simeone que lo pidió para sumarse al Aleti.

En España jugó durante cuatro temporadas un total de 181 encuentros con nueve goles y 16 asistencias . A pesar de haber tenido un gran primer año, nunca pudo afirmarse en el puesto y en el tramo final había quedado relegado por Marcos Llorente y Marc Pubill , dos de los rivales de argentina en la final del mundo.

Mateu Alemany, el director deportivo del Atlético, declaró al cordobés como “transferible” y el técnico Simeone no lo consideraba una pieza indispensable en su equipo.

La llegada del argentino a Roma se concreta luego de la salida de Zeki Celik libre a Juventus, lo que agudizó la necesidad de reforzar la defensa. Por pedido del entrenador Gian Piero Gasperini, que ve en Molina una alternativa para la banda derecha adaptable a un sistema de laterales con recorrido, el argentino firmará su contrato hasta el 30 de junio de 2030.

En el Mundial 2026, Molina disputó todos los partidos de la Selección argentina como titular, solo ingresó desde el banco contra Jordania. @nahuelmolina35

Los argentinos que esperan por Molina en Italia

En Roma, Molina se sumará a otros argentinos que ya integran el plantel: Paulo Dybala, Matías Soulé y Santiago Castro. La Loba esta temporada disputará la Serie A, la Coppa Italia y, luego de siete años, la Champions League.

Además, el lateral argentino completó los tramites para obtener la ciudadanía española, lo que le permitirá a Roma liberar un cupo de jugador extracomunitario y ganar mayor flexibilidad en el mercado.

De concretarse la transferencia por la cifra indicada, Boca Juniors recibirá alrededor de 500 mil euros en concepto de mecanismo de solidaridad por haber formado al jugador en sus divisiones inferiores.

A pesar de no sumar títulos con el Colchonero durante su estadía allí, si sumó con la Selección argentina con la que conquistó la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, además de la conquista continental de 2021.