Claudio "Chiqui" Tapia sobre la continuidad del técnico argentino: "Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni"

Luego de la final del mundo, el presidente de la AFA habló sobre el entrenador de la Albiceleste, la relevancia internacional del partido contra Inglaterra y Lionel Messi.

Claudio “Chiqui” Tapia , el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino , habló luego de la final del Mundial 2026 sobre la selección, la Copa del Mundo, Lionel Messi y la continuidad de Lionel Scaloni , su único entrenador en mente para dirigir al conjunto nacional.

“Sin dudas que todos queremos que siga. Hablamos, él también lo manifestó. Es ponernos de acuerdo y darnos la mano. Soy agradecido y hay que dejarlo que tome la mejor decisión, la que crea correcta. Hay que respetarlo. No lo puedo tener encadenado si no siente las ganas necesarias. Por todo lo que nos dio, también hay que aceptarlo ”, dijo Tapia sobre la incertidumbre de la continuidad de Scaloni en la Selección.

Con el exjugador de Deportivo La Coruña al mando del equipo, Argentina ganó las Copas América de 2021 y 2024, el Mundial de Qatar 2022 , y fue finalista del mundo nuevamente en 2026.

Sobre alguna otra opción de entrenador para reemplazar al oriundo de Pujato, el presidente de la AFA con contundencia afirmó: “ No. Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni ”. Además, agregó que había conversaciones avanzadas para su continuidad.

Al ser consultado sobre su mayor acierto en sus años a cargo de la entidad del fútbol argentino, Tapia consideró: “ Haber sabido quién tenía que conducir la selección argentina. Ese es mi acierto. Después es todo de los jugadores y del cuerpo técnico ”.

"Gringo, sos inmenso. Estamos orgullosos de tu trabajo, de tu entrega y de tu amor por esta Selección", escribió Tapia en sus redes sociales sobre Lionel Scaloni. @chiquitapia

El partido contra Inglaterra y las Malvinas como eje central

El sanjuanino aseguró que la iniciativa de la bandera con el mensaje “Las Malvinas son argentinas” exhibida luego de la victoria de la Albiceleste frente a los ingleses en la semifinal, fue de un grupo de hinchas. “De FIFA no hubo nota de sanción ni llamado de atención hasta el expediente que llegó hace unos días”, comentó y también afirmó que él de haber sido uno de los jugadores también habría levantado aquella bandera.

Continúan las polémicas con la Selección argentina: la AFA será investigada por la bandera de las Islas Malvinas.

Sin embargo, sobre ese partido hizo referencia a la repercusión que tuvo luego ese gesto de los argentinos y cómo repercutió en el mundo. “En este Mundial, con ese partido, logró instalar en la agenda diplomática del mundo algo que hacía mucho tiempo no se instalaba”, opinó Tapia.

El presidente de la AFA también recordó un dialogo con Gerónimo Rulli en la previa al partido con Inglaterra. “Me preguntó: ‘¿Estás cagado?’. Le dije que sí, no por la instancia, sino porque era un partido con muchas cargas. Todos los pibes estaban tranquilos. Rulli me dijo: ‘Quedate tranquilo que hoy ganamos’. Después del partido volvió y me dijo: ‘¿Viste que te dije que íbamos a ganar?’”, describió.

El “intento de desestabilización” sobre la Selección argentina según Tapia

Uno de los temas en los que más hizo hincapié Tapia fueron los cuestionamientos que recibió la Albiceleste a lo largo del torneo. “Me enoja porque parece que hay gente a la que le molesta que la selección argentina siga logrando triunfos o siga logrando títulos. Me parece que le molesta que el pueblo argentino esté contento”, calificó.

Además, cuestionó las teorías que surgieron alrededor del equipo y descartó las sospechas. “En todos los partidos nuestros, sistemáticamente, había o iba a suceder algo. Tocan las fibras más personales. Se superaron los límites. Cada partido era una operación diferente. Había un intento de desestabilizar algo que es fútbol”, remarcó.

Sobre el desempeño de los dirigidos por Scaloni, Tapia consideró que “se cumplió el objetivo”, jugar los ocho partidos. “Se hizo un gran Mundial. Seguramente hubiéramos querido ser bicampeones, obviamente, pero por lo que había generado nuestra selección partido a partido veías que podía ser campeón sin dudas. Es un grupo excepcional. Nos hacen sentir orgullosos. Cinco finales, cuatro títulos. Son muchos hitos, muchas marcas. Esta es selección de todos los tiempos”, sumó.

El abrazo de Claudio Tapia y Lionel Messi luego de que la Selección argentina cayera 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. @chiquitapia

El futuro de Lionel Messi con la camiseta argentina

Sin ahondar en teorías, el presidente de la AFA dejó la palabra final en manos del capitán. “Es una decisión pura y personal de él. Hay que dejarlo tranquilo. Fue un gran Mundial de Leo y hay que disfrutarlo mucho. Fue el abanderado de este Mundial, del grupo, como en todas las competencias con este plantel”, declaró.

Además, dejó en claro que para él Messi fue la figura del Mundial y para jugar tiene que sentir ganas “como las sintió hasta ahora”.