El DT de Colo-Colo le deseó el mal a River ante Boca en el Superclásico

Cabe destacar que este fin de semana Colo-Colo no jugará en la liga de Chile , al igual que tampoco lo hizo antes del partido de ida. Algo muy raro.

Para cerrar, y hacerla completa, Almirón disparó contra el árbitro y abrió el paraguas para la vuelta. "Esperemos que no pase nada raro y que el árbitro sea parcial, que no incida como pasó hoy. Si nos toca perder me voy a sentir orgulloso del equipo pero estamos vivos y ojalá hagamos un buen partido y que el arbitraje sea parcial", comentó el DT de Colo-Colo.