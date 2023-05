El DT del PSG se desligó de la sanción a Messi y criticó las protestas de sus hinchas

Christophe Galtier , director técnico del París Saint Germain , aseguró que no tuvo nada que ver con la decisión del club de suspender a Lionel Messi por dos semanas debido a su viaje comercial a Arabia Saudita .

"La directiva me informó a principios de semana de la decisión de suspender a Messi. Cuando me informaron, tuve la responsabilidad de no hacer comentarios al respecto", dijo Galtier en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Troyes.