El descargo de Messi tras la sanción del PSG: "Pido perdón"

Tras los insultos que recibió por hinchas del PSG , el delantero rosarino se disculpó por sus acciones y aclaró que está "a la espera de lo que el club decida" . Es un hecho que Messi no renovará y dejará de jugar en Paris tras mitad de año. La principal opción es volver a Barcelona , aunque no le faltarán ofertas millonarias.

Para cerrar, agregó: "Tenía organizado este viaje a Arabia el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Vuelvo a repetir, pedir perdón por lo que hice y acá estoy a la espera de lo que el club decida".

La fugaz visita de Messi a Arabia Saudita es el detonante de un trasfondo: su no renovación en París. El capitán de la selección argentina no se está entrenando en el predio (no se lo permiten) y estaría entre 13 y 14 días frenado, por lo cual se perdería dos partidos en la recta final de la Ligue 1.