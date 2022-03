El DT de la selección de Alemania considera "correcta" la exclusión de Rusia de Qatar 2022

"No creo igual que Putin se deje impresionar -agregó Flick-.ya que ni siquiera las duras sanciones económicas han podido detenerlo hasta ahora. Lo siento por los deportistas que ahora están excluidos de las competiciones. Porque es la guerra de Putin, no su guerra. Pero no hay otra opción en este momento", opinó el técnico alemán cuya selección ya está clasificada para el Mundial de Qatar.

El ex entrenador del Bayern Múnich, de 57 años, también se mostró crítico con la concesión de la celebración del Mundial de fútbol a Qatar y dijo: "No siempre debería tratarse del dinero. Hace poco tuvimos un Mundial en Rusia, los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, Qatar en noviembre y siempre hubo muchas críticas".

"Por eso digo que tenemos que pensar bien antes de decidir a qué país se le otorgan eventos deportivos y definir criterios aún más vinculantes para ellos", añadió, al tiempo que descartó un "boicot" al Mundial a jugarse en noviembre.

La selección alemana está clasificada para el Mundial y disputará este sábado un encuentro amistoso contra Israel como parte de su preparación y tres días después, se enfrentará a Países Bajos en Ámsterdam.