El entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, elogió a Javier Milei y apoyó las SAD en el fútbol argentino

El entrenador del Chelsea, Mauricio Pochettino, habló sobre el presidente de la Nación, Javier Milei, y elogió las ideas que tiene el mandatario. Además, fue consultado sobre la situación de los clubes y las Sociedades Anónimas en el fútbol argentino y no dudó en dar su opinión.

El director técnico argentino no sólo mostró su apoyo al mandatario, sino que también lo invitó a Londres a visitar el club donde actualmente juega el argentino Enzo Fernández porque "le encanta el fútbol".

Luego, se refirió a la situación por la que atraviesa el país y sostuvo que es "difícil", pero que "todos los argentinos vamos a apoyar y vamos a hacer todo lo posible para intentar ayudar al país, a Argentina, a estar en una situación mejor".

La opinión de Mauricio Pochettino sobre las SAD en el fútbol argentino

Mauricio Pochettino también se refirió a las Sociedades Anónimas y respaldó al presidente mostrándose a favor. Sin embargo, también advirtió que esto sería algo que se pueda dar con el tiempo, "pero de momento no creo que vaya a ser fácil comprar un club allí", afirmó.

En diálogo con el diario The Telegraph, el entrenador del Chelsea aseguró que es difícil la compra de un club porque Argentina no es un país en el que la gente llega de afuera y compra equipos como sí sucede en Europa. "Los aficionados sienten que pertenecen al club y el club les pertenece a ellos, y no es fácil cambiar la mentalidad", opinó.