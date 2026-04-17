Briatore respaldó a Colapinto en las redes antes de su exhibición en el país y su vuelta a la F1 + Seguir en









El directivo de Alpine compartió una publicación en las redes sociales apoyando al piloto argentino.

Briatore respaldó a Colapinto en las redes antes de su exhibición en el país y su vuelta a la F1 Imagen: Imago

Antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Gran Premio de Miami, Colapinto protagonizará un evento histórico en la Ciudad de Buenos Aires. El domingo 26 de abril, el piloto realizará una exhibición al volante de un Fórmula 1 por las calles del barrio porteño de Palermo.

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Será una oportunidad única para los fanáticos locales de presenciar de cerca la potencia y el sonido de un monoplaza. El auto seleccionado para la exhibición será un Lotus E20 de 2012, diseñado por James Allison, actual Director Técnico de Mercedes, y equipado con un motor Renault V8.

En relación a su viaje al país, quien le brindó su apoyo en las redes sociales fue Flavio Briatore, asesor principal de Alpine. El italiano compartió una publicación conjunta con Alpine donde ambos aparecen sonrientes en la base del equipo francés.

“Qué bueno verte en Enstone, Franco Colapinto, después del Filming Day de ayer. Mucho trabajo en la fábrica por delante antes de Miami”, expresó el empresario para remarcar la preparación y el esfuerzo que requiere competir en la máxima categoría.

image El piloto argentino viene de participar en una jornada de filmación en el circuito de Silverstone, donde pudo sumar 200 kilómetros, esenciales para su desarrollo y para afianzar su confianza con el Alpine A526.

Luego del evento en Argentina, Colapinto regresará a la máxima competencia para continuar el calendario de la Fórmula 1, que fue modificado debido a la suspensión de carreras en Medio Oriente. La vuelta estará marcada para el Gran Premio de Miami, en mayo. El mensaje de Colapinto por su exhibición en Buenos Aires: El piltoo oriundo de Pilar compartió su entusiasmo en redes sociales: “Qué locura manejar un F1 en casa. Va a ser de los mejores momentos de mi vida y uno de mis sueños más grandes. Qué lindo día vamos a pasar. ¡Encima arriba del V8! Lo que va a sonar. Perdón, vecinos, el 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los que se los olviden!”.