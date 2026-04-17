Francisco Cerúndolo perdió con Alexander Zverev y se despidió del ATP 500 de Múnich + Seguir en









El tenista argentino se quedó con el primer set, pero a partir de allí el alemán fue una aplanadora y logró dar vuelta la historia.

Cerúndolo perdió con Zverev y se despidió del ATP 500 de Múnich @FranCerundolo

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (5°) cayó en tres sets ante el alemán Alexander Zverev (3°) y se despidió en los cuartos de final del ATP 500 de Múnich.

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Zverev pudo dar vuelta la historia para quedarse con el triunfo por 5-7, 6-0 y 6-2, luego de 2 horas y 15 minutos de juego.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para Cerúndolo, que luego de iniciar en desventaja en el primer parcial pudo revertir la situación para imponerse por 7-5.

De esta manera, parecía que el argentino iba a volver a ser una pesadilla para Zverev, a quien derrotó sin problemas en los primeros tres enfrentamientos entre ambos, aunque en los últimos cuatro cruces el alemán logró llevarse la victoria.

Luego de aquel primer set que encendió una gran ilusión en Cerúndolo, Zverev logró sacar a relucir su mejor versión para pasar por arriba al argentino.

En el segundo set el campeón defensor de este torneo y actual número 3 del mundo consiguió un contundente 6-0, mientras que en el parcial definitivo no tuvo mayores complicaciones para el 6-2 que le dio el triunfo y el boleto a las semifinales. Pese a la derrota, Cerúndolo cerró una más que aceptable semana en Múnich, y llegará con buen ritmo a su próximo desafío, que será el Masters de Madrid, que iniciará la próxima semana. El rival de Zverev en las semifinales será el italiano Flavio Cobolli (4°), quien tuvo una gran actuación para derrotar 6-3 y 6-2 al checo Vit Kopriva.