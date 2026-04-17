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Este polémico e innecesario parate del juego, vendido como publicidad a las marcas, parece haber llegado para quedarse en el fútbol.

El nuevo negocio del fútbol: la pausa de hidratación estará presente en el Mundial 2026

De manera inesperada y sorpresiva, un nuevo negocio llegó al fútbol para tomar un protagonismo fuera de sentido. Una moda que parece no tener fecha de vencimiento. Se trata del famoso "Cooling break", o pausa de hidratación.

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Mientras antes se usaba únicamente bajo condiciones de calor extramas, ahora se lo aprovecha como un negocio para que unos pocos le saquen rédito económico. Esta pausa por hidratación atenta directamente contra el juego, contra el fútbol, ya que lo desnaturaliza.

En cuestión, se trata de frenar el partido una vez por cada tiempo para que las marcas puedan publicitarse, con la excusa de hidratar a los jugadores. Esta nueva práctica fue muy mal recibida por los hinchas argentinos en distintos estadios como el de Boca, River o Estudiantes de La Plata. Pero habrá que acostumbrarse porque llegó para quedarse.

Esta novedad comenzó en el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA, donde todos los partidos contaron con un parate de unos pocos minutos en cada tiempo (a los 22' y a los 67'), ya que en Estados Unidos había temperaturas de calor muy altas y hasta extremas. Powerade, el encargado de proveer las bebidas, fue el principal beneficiado.

image En contraposición, los parates impuestos que debutaron en esta edición de la Copa Libertadores, con pronósticos que no marcan más de 20 grados, son injustificados y sobre todo poco profesionales.

Qué clima se espera en el Mundial 2026 Para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, el clima esperado es variado. En primer lugar, en EEUU hay sedes que se presentan como las más pesadas en términos climáticos: San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Miami, Houston, Dallas y Atlanta. En esa zona el calor será intenso, y superará normalmente los 35°. Además, la humedad y la cantidad de concreto serán factores claves. México, que presentará como sede su ciudad capital, Guadalajara y Monterrey, contará con un ambiente similar al de las ciudades estadounidenses más calurosas. Por otro lado, Canadá será el destino con un verano más moderado, ya que en Toronto y Vancouver las temperaturas máximas no superarían los 30°.