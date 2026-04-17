Cómo fue el primer Superclásico de la historia: quién lo ganó y cómo sigue el historial entre Boca y River

El Superclásico tuvo su primera edición con un claro ganador, pero eso es solo una pequeña parte de la historia del duelo más importante del fútbol argentino.

Así fue el primer choque entre los dos más grandes del fútbol argentino.

El fútbol argentino tiene su máximo espectáculo, el cual no es respetado solo en Sudamérica, sino que en todo el planeta. La mayoría de los fanáticos del deporte coinciden en que es un show que debe presenciarse, como mínimo, una vez en la vida.

Cada vez que Boca y River se enfrentan, millones de personas están atentas a sus televisores y celulares, ya que este partido representa la pasión de un país y trasciende todo tipo de fronteras. Pero oficialmente, todo tuvo un inicio, que dejó un claro ganador.

En el amateurismo se han visto las caras varias veces, pero oficialmente todo tuvo una primera vez para los Xeneizes y Millonarios. Fue el 24 de agosto de 1913 , hace más de 110 años, en una época donde a ninguno los conocían por sus característicos apodos.

Lejos del fútbol argentino actual y sin sus mayores laureles encima, los clubes que habían nacido a pocas cuadras de diferencia en el barrio de La Boca se enfrentaban cara a cara en lo que era la vieja cancha de Racing de Avellaneda.

Por un lado, Boca se presentó con un uniforme completamente azul oscuro, mientras que los River presentó una camiseta tricolor, con bandas verticales blancas, negras y rojas. El encuentro se demoró en arrancar, ya que el árbitro Bergalli no se presentó y tuvo que ser reemplazado por Patricio McCarthy.

River se llevó el partido por 2 a 1, con tantos de Cándido García y Antonio Ameal Pereyra. Para Boca, Marcos Mayer fue el encargado de descontar. El combinado de la Ribera pudo obtener su primera victoria de manera oficial después de siete enfrentamientos en 1918.

Boca River Zeballos Rodrigo Valle/Getty Images Boca dio vuelta el historial y, hasta ahora, River no le ha encontrado la vuelta para revertir la situación. Rodrigo Valle/Getty Images

Cómo sigue el historial de Boca - River

Mientras que los Millonarios celebran ese primer triunfo oficial, los Xeneizes sacan chapa de una historia que fue reafirmada en el último Superclásico disputado. Fue por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025, cuando en La Bombonera, el Boca de Claudio Úbeda se impuso por 2 a 0 gracias a los goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Embed - EL XENEIZE SE QUEDÓ CON EL SUPERCLÁSICO Y SE METIÓ EN LA LIBERTADORES | Boca 2-0 River | RESUMEN

Hasta ahora, los equipos más grandes de Argentina se midieron en un total de 265 veces, con 93 triunfos de Boca, 88 victorias de River y 84 empates. En este historial se cuentan duelos del amateurismo, profesionalismo y distintas copas tanto nacionales como internacionales.

Hay un empate 0 a 0 que no se considera parte del historial y figura como anulado, que ocurrió en 1919.

Un nuevo Superclásico: todo lo que tenés que saber del partido más esperado

El fútbol argentino está en la antesala del partido más importante que existe en el país y en todo el mundo. Boca y River se vuelven a enfrentar, esta vez en un duelo correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El Xeneize llega de gran manera a la previa del Superclásico tras arrancar la Copa Libertadores de América con dos triunfos. Por su parte, los Millonarios están invictos en la era de Eduardo Coudet y vienen de una importante victoria por la mínima ante Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana.

Con el arbitraje confirmado de Darío Herrera, Boca y River se miden este domingo 19 de abril, desde las 17 en el estadio Más Monumental de Núñez. El choque se podrá disfrutar solamente si los usuarios cuentan con el pack fútbol, a través de TNT Sports y ESPN Premium.