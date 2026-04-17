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Luego de la sorpresiva salida del DT argentino, un medio estadounidense hizo trascender detalles que generan interrogantes.

Tras la renuncia de Mascherano, revelaron motivos de su salida del Inter Miami

Tras la sorpresiva renuncia de Javier Mascherano en el Inter Miami, donde hace pocos meses se había consagrado campeón de la liga estadounidense, comenzaron a salir a luz detalles reveladores.

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Según un reporte de The Athletic, el técnico argentino presentó su renuncia después de una fuerte discusión en el vestuario tras el empate 2-2 ante Red Bull New York, episodio que habría sido la culminación de una serie de tensiones internas.

Los problemas comenzaron tras la reciente eliminación en octavos de final de la Concacaf Champions Cup a manos de Nashville SC. Ese resultado generó malestar entre los jugadores mas experimentados, ya que era la gran posibilidad de conseguir un título internacional que los lleve a jugar la Copa Intercontinental y el Mundial de Clubes.

Durante la era de Mascherano en Inter Miami, la relación con Messi estuvo marcada por la confianza y los desafíos. Ambos compartieron equipo durante años en la Selección argentina y en Barcelona, lo que permitió un trato de igual a igual. Aún así, The Athletic señala que las discusiones entre ambos eran frecuentes, aunque vistas como normales entre deportistas de ese nivel.

“La dinámica entre Messi y Mascherano durante su etapa en el club era tal que a menudo discutían o tenían acaloradas discusiones. Mascherano no tenía miedo de desafiar a Messi y replicarle, dada su relación y el respeto mutuo que existía entre ellos", citó el medio estadounidense.

Además, quedó desgastada su relación con otros referentes del plantel como Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Al uruguayo no lo veía en buena forma física y lo dejó en el banco, mientras que al argentino no lo había pedido. En tanto que los otros refuerzos que habían llegado este verano tampoco rindieron. Sin embargo, Mascherano aseguró en un comunicado que su portazo se debió a "motivos personales". Dicho medio expresó que la presión mediática y la expectativa de resultados inmediatos han generado un ambiente tenso. Recordemos que como DT, Mascherano se consagró campeón de la MLS a fines de 2025, dándole por primera vez ese título a la joven franquicia. Sobre la elección del argentino Guillermo Hoyos como nuevo entrenador interino, distintas fuentes citadas por The Athletic manifestaron que se trata de una figura de cercanía con Messi. Uno de los entrevistados afirmó: “Es uno que nunca le dice que no a Messi”.