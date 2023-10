El fuerte cruce de Cavani con Barco cuando Boca perdía ante Talleres

Después de esa jugada, el "Colorado" le reclamó dos veces gesticulando fuerte y a Cavani no le gustó nada.

El juvenil de Boca se la pidió al goleador, que no se quedó callado y le respondió. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/hS59emW3CH — TyC Sports (@TyCSports) October 16, 2023

Luego del partido, ya con la clasificación por penales, el propio Barco habló del cruce con Cavani y puso paños fríos: “No pasó nada, son calenturas del momento. Me enojé porque no me la pasó, pero son cosas del fútbol. Después nos arreglamos y ahora estamos todos contentos”.