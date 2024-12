El inesperado deseo de Alexander Albon, el compañero de equipo y rival de Franco Colapinto para 2025

Luego del GP de Abu Dhabi , en el que terminó undécimo, Albon fue consultado sobre la continuidad de su compañero de equipo en Williams , quien no tendría lugar en la categoría para el año que viene: “Franco va a encontrar un asiento en algún momento. Quizás no al comienzo del próximo año, quién sabe… pero creo que en algún momento va a conseguir”.

Además, reconoció que tener a Colapinto como compañero de equipo “ha sido un gran desafío y creo que más que nada su actitud me sorprendió".

Albon fue compañero de equipo de Colapinto durante las nueve carreras que disputó en Williams y durante todo el periodo demostraron tener una gran relación.

“No sé qué le pasaba a este pibe”: Franco Colapinto cruzó al piloto que lo chocó en su última carrera

Franco Colapinto, analizó hoy el inconveniente con el corredor de McLaren, Oscar Piastri, y aseguró que "no sabía qué le pasaba" al australiano que también "chocó a más gente".

En diálogo con ESPN, el pilarense habló luego de lo que fue la última carrera de la temporada 2024, en la que debió retirar el auto antes de lo previsto por problemas en la unidad de potencia, producto del impacto sufrido por Piastri.

“No fue el final de temporada que quería, habíamos tenido unas buenas prácticas libres. Quería terminar la carrera”, sostuvo el joven piloto de 21 años.

Además, arremetió contra Piastri por el incidente ocurrido en la vuelta 6, que derivó en que el piloto de Williams deba abandonar la carrera.

“Me chocó, no sé qué le pasa a este pibe. Después chocó a más gente”, exclamó. Y agregó: “Estuvo como cinco vueltas para pasar a Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) que venía muy lento y no lo podía adelantar. Es una lástima, ahí se nos complicó la carrera. Quería terminar con una sonrisa, pero lamentablemente no fue así.