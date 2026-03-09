El juego que te permite manejar las decisiones del VAR desde tu casa + Seguir en









Este simulador te permitirá controlar el vídeo que revisa las polémicas del fútbol, además de castigarte si cometes errores durante los partidos.

Este título permitirá ayudar a los árbitros dentro del videojuego y manejar el vídeo asistido. Hagen Hopkins/Getty Images

Ponerse en la piel de un árbitro no siempre se ve tan bueno como parece, ya que debe ser uno de los protagonistas del fútbol que más insultos recibe, así haya hecho bien su trabajo. Con el correr de los años, se intentó implementar la asistencia por vídeo, pero esto no salvó al juez de los agravios.

Si bien no es común tener el deseo de ser el polémico y muy insultado encargado de impartir justicia, el mundo de los videojuegos permite ponerse en el lugar de quienes lo asisten para que no se equivoque tanto. Este lanzamiento ha llamado la atención, debido a que les dará a los usuarios las chances de ser parte del VAR.

Juego VAR Mix and Jam Mix and Jam Ideal para los fanáticos del fútbol: de qué trata este juego "Eye of the Match" es el nombre de esta nueva propuesta que se aleja bastante de los juegos tradicionales. Acá la idea no es manejar a los jugadores ni armar tácticas como en los clásicos títulos del fútbol, sino sentarse directamente frente a los monitores de la cabina de videoasistencia.

El objetivo es claro: revisar las jugadas polémicas del partido. Cuando ocurre una acción dudosa, el juego te da la repetición y tenés que usar las herramientas típicas del VAR. Podés pausar la imagen, retroceder, hacer zoom y apoyarte en el reglamento para decidir si hubo infracción, posición adelantada o si la jugada es lícita.

Lo interesante es que el sistema evalúa tu desempeño. Si tomás las decisiones correctas, te recompensa, pero si te equivocás al cobrar un penal o sacar una tarjeta, te penaliza. Es, básicamente, una forma de poner a prueba a todos los que suelen quejarse de los fallos arbitrales cada fin de semana.

Embed - Eye of the match : Un nouveau jeu...d'arbitre VAR ! Cuándo se lanza Eye of the Match El juego está siendo desarrollado por Mix and Jam, un estudio independiente brasileño. Por ahora, si bien generó mucha expectativa, en su página oficial de Steam todavía figura con fecha de lanzamiento "por anunciarse" para este año y sin un valor confirmado al público. De todas formas, los usuarios que tengan cuenta en la plataforma ya pueden buscarlo y agregarlo a su lista de deseados. Así, la plataforma le enviará una notificación automática a su mail en cuanto se habilite la compra oficial.

