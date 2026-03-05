Alerta en el Mundial 2026: qué le puede pasar a Irán si se baja de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo vive un hecho insólito en el fútbol moderno, lo que podría alterar la organización del certamen por completo.

La organización del Mundial 2026 enfrenta un desafío extradeportivo que podría alterar la planificación del torneo. Mientras el mundo del fútbol aguarda por el inicio de la competencia, un conflicto geopolítico de escala internacional amenaza con modificar la lista de los países clasificados para viajar a Norteamérica.

El protagonista de esta compleja situación es la Selección de Irán , cuya presencia en el certamen organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá se encuentra en duda. Las crecientes tensiones diplomáticas y militares con Israel y los EE. UU. obligarían al conjunto asiático a desistir de formar parte del certamen, por lo que la FIFA estaría dispuesta a tomar cartas en el asunto para no sufrir repercusiones en la competencia.

En la actualidad, el viaje del equipo asiático a la competencia es una verdadera incógnita . El motivo principal radica en el grave conflicto bélico que mantiene su país con Estados Unidos e Israel, lo que genera una enorme fricción dado que gran parte del torneo se disputará en territorio estadounidense.

En los despachos de la FIFA saben que las tensiones geopolíticas complican cualquier evento deportivo. Por este motivo, las autoridades iraníes evalúan si resulta seguro y conveniente enviar a sus jugadores a competir a un país con el que sostienen un enfrentamiento directo, dejando la decisión final en suspenso.

Si el gobierno iraní finalmente opta por retirar a su selección, la FIFA se verá obligada a activar un plan de contingencia de manera urgente . La primera medida consistirá en buscar un reemplazo inmediato para evitar alteraciones en el formato del torneo y garantizar que los grupos puedan disputarse según el calendario original.

De acuerdo con el reglamento vigente, el cupo vacante debería ser ocupado por otra selección perteneciente a la confederación asiática. Además de la exclusión del certamen, la federación de Irán se expondría a severas sanciones económicas e incluso a la posible prohibición de participar en futuras competencias internacionales.

En el escenario opuesto, si la delegación decide viajar y competir, el operativo de seguridad exigido no tendrá precedentes. Las autoridades de Estados Unidos deberán garantizar la protección integral del plantel durante toda su estadía, lo que representa un enorme desafío logístico para las fuerzas locales y federales.

Asimismo, la tensión diplomática se trasladaría de forma inevitable a los estadios. Cualquier partido que dispute la selección iraní sería catalogado automáticamente como un evento de altísimo riesgo ante la posibilidad de manifestaciones o incidentes en las tribunas, obligando a extremar las precauciones.