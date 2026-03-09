Donald Trump reclama asilo urgente en Australia para las futbolistas iraníes ante posibles represalias + Seguir en









La solicitud de este lunes está dirigida al ministro de Interior e Inmigración, Tony Burke, expresando "preocupación por la seguridad y el bienestar".

La solicitud está dirigida al ministro de Interior e Inmigración, Tony Burke, la cual manifiesta "preocupación por la seguridad y el bienestar" que podrían sufrir las deportistas en su regreso a la nación persa.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, instó formalmente al gobierno de Australia este lunes a brindar "asilo político" a las integrantes de la selección femenina de Irán. La solicitud surge tras el gesto de protesta de las jugadoras, quienes se rehusaron a cantar el himno de su país durante la Copa de Asia, durante su debut en la competición en un partido contra el combinado de Corea del Sur, en el contexto de la guerra en Irán.

"Australia está cometiendo un terrible error humanitario al permitir que la selección nacional femenina de fútbol de Irán sea obligada a regresar a Irán, donde muy probablemente serán asesinadas", expresó Trump en su red Truth Social. "No lo haga, señor primer ministro, conceda ASILO. Estados Unidos las recibirá si ustedes no lo hacen", agregó.

La solicitud está dirigida al ministro de Interior e Inmigración, Tony Burke, la cual manifiesta "preocupación por la seguridad y el bienestar" que podrían sufrir las deportistas en su regreso a la nación persa.

Durante la conferencia previa al duelo contra Australia el pasado miércoles, la jugadora Sara Didar manifestó la profunda inquietud del plantel por el presente de su país. Sin embargo, al día siguiente, las futbolistas cantaron el himno nacional, acompañando la melodía con un gesto simbólico al llevarse la mano a la cabeza a modo de saludo militar.

El futuro de las futbolistas iraníes ante posibles represalias Con el cierre de la fase de grupos tras el duelo de este domingo frente a Filipinas, el equipo iraní se prepara para una repatriación que podría concretarse este lunes a la noche. Ante este escenario, diversos colectivos sociales exigen al Ejecutivo "garantizar que ningún miembro de la selección nacional femenina de fútbol de Irán abandone Australia mientras persistan temores creíbles por su seguridad".

El reclamo enfatiza que el papel de país organizador trasciende lo organizativo, advirtiendo que"Australia es la anfitriona, lo cual conlleva no solo responsabilidades logísticas, sino también morales. Cuando existen pruebas creíbles de que los atletas visitantes pueden enfrentarse a persecución, encarcelamiento, coerción o cosas peores al regresar, el silencio no es una posición neutral".

