La gran mentira del fútbol indio: el jugador que inventó su vida para quedarse con el premio de goleador

El delantero se llevó una buena suma de dinero por su actuación, pero detrás de todo eso había un engaño que no pasó inadvertido.

Este delantero estafó a todo un país, con una de las mentiras más grandes que se hayan visto en el fútbol. ISL Media

El fútbol tiene historias extremadamente insólitas tanto dentro como fuera de la cancha. Incluso con los mismos protagonistas, los cuales consiguen realmente superar las barreras de la ficción con sus acciones, como fue el caso de lo que parecía ser la gran promesa de India.

Un país sin tanta cultura de la pelota como Argentina o Brasil, e incluso que otros países de menores rendimientos en el deporte rey, sufrió uno de los engaños más llamativos que se haya visto en toda su historia.

Gourav Mukhi Jamshedpur FC Mukhi, el de la izquierda, era "la promesa de 16 años" que debutaba en el fútbol de India. Jamshedpur FC La historia de Gourav Mukhi: la "joven promesa" del fútbol indio Era un escenario que en Europa o Sudamérica se suele ver con más frecuencia, pero que no deja de ser una de las cosas más interesantes del fútbol en general. Un chico de 16 años debutó como profesional y anotó un gol, convirtiéndose en el más joven de la historia de la liga de India en hacerlo. Además, esto venía con premio a la figura del partido, el cual le entregaba una importante suma de dinero.

Hasta ahí no hay nada raro, es algo que se ha visto y que se repite, pero cuando le fue entregado el premio, todos empezaron a hacerse una pregunta al ver el rostro de Gourav Mukhi. Nadie juzgó su físico, pero no hacía falta tener malas intenciones para mencionar que no parecía de la edad que decía tener.

Rápidamente, tanto la prensa como los fanáticos empezaron a pedir transparencia, pese a que el delantero negó los rumores. Esto logró que un importante ente se haga cargo de la investigación de su caso, al cual consiguieron llegar a la verdad y dejó a más de uno sorprendido.

Embed - Gourav Mukhi Talks About Playing In Front Of The Home Crowd El descubrimiento de su mentira Tan llamativo fue todo, que la Federación India de Fútbol abrió una investigación y se conoció la verdad: Mukhi mintió, aunque a diferencia de otros casos donde se han visto dos o tres años de diferencia, él tenía 28. Esto derivó en una sanción tan insólita como todo lo que se mencionó hasta ahora: seis meses de suspensión con efecto inmediato. ¿Pero alcanzó con sólo juzgar su apariencia? Esa no era prueba suficiente, por lo que la AIFF habló con el jugador de 28 años y confesó que había falsificado su edad. Eso sí, lejos de asumir culpas, reveló que no lo hizo a propósito y que fue presionado para firmar documentación como si tuviera 16 años, ya que, si no, no le permitirían jugar un solo minuto.

