Estremecedor video con imágenes sensibles: un defensor argentino provocó una durísima lesión y fue expulsado en el fútbol ecuatoriano

El zaguero Brian Negro vio la tarjeta roja luego de una fuerte infracción sobre Jean Arroyo Vernaza durante el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa. La acción generó preocupación en el campo y derivó en momentos de tensión entre los jugadores.

Jean Arroyo Vernaza sufrió una durísima lesión

Un momento de gran impacto se vivió en el fútbol de Ecuador durante el encuentro entre Independiente del Valle y Mushuc Runa, cuando una dura infracción del defensor argentino Brian Negro dejó gravemente lesionado al delantero Jean Arroyo Vernaza.

La jugada ocurrió cerca de la hora de partido. El atacante ecuatoriano avanzaba hacia el área rival y logró puntear la pelota antes de que llegara el cierre del defensor. En ese intento por detener la acción, Negro impactó con fuerza sobre la pierna del rival, lo que provocó la inmediata caída del futbolista local.

Las repeticiones televisivas mostraron la gravedad del contacto, con un movimiento antinatural en la pierna izquierda del delantero. Mientras se repetían las imágenes, los comentaristas de la transmisión señalaron con preocupación: “Es rotura, es terrible”.

lesión-ecuador Expulsión inmediata y tensión en el campo Tras la acción, el árbitro no dudó y mostró la tarjeta roja directa al defensor de Mushuc Runa. En paralelo, Vernaza permanecía en el suelo con claros signos de dolor, lo que generó la rápida reacción de jugadores y suplentes de Independiente del Valle, que ingresaron al campo para reclamar la infracción.

La situación derivó en empujones y discusiones entre ambos planteles. Sin embargo, algunos futbolistas comenzaron a pedir calma cuando advirtieron la gravedad de la lesión. Uno de ellos fue Cristopher Angulo, quien incluso se llevó las manos a la cabeza al ver el estado del rival y buscó frenar el conflicto.

Horas después, Brian Negro expresó su arrepentimiento por lo ocurrido. “Primero pido disculpas. Fue una jugada desafortunada, le enganché el tobillo y pasó lo que pasó. Como persona y futbolista me siento muy mal”, señaló el defensor. Por su parte, el presidente de Independiente del Valle, Franklin Tello, informó que el jugador lesionado fue trasladado a la clínica Santa Cecilia para realizar estudios y preparar una intervención quirúrgica. “Se vio claramente el desplazamiento del hueso. Es un momento muy difícil”, expresó el dirigente.