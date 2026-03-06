Alentá a la Selección Argentina en el Mundial 2026: cuál es la diferencia horaria con Estados Unidos, México y Canadá + Seguir en









Los fanáticos de la Albiceleste deberán tener este aspecto en cuenta, ya que podría alterar sus planes para seguir los partidos.

Los fanáticos argentinos tienen una gran ventaja de cara al inicio de la Copa del Mundo. Maddie Meyer/Getty Images

El Mundial 2026 se jugará por primera vez en tres países en simultáneo: Estados Unidos, México y Canadá. Al abarcar un territorio tan amplio, conocer la diferencia horaria se vuelve un dato esencial para los hinchas argentinos, que buscarán acomodarse para no perderse ningún el mayor espectáculo del fútbol.

Si bien a otras naciones el cambio de horarios suele obligarlas a verlos muy tarde o demasiado temprano para lo que acostumbran, los fanáticos de la Albiceleste no tendrán grandes inconvenientes para poder alentar al conjunto de Lionel Scaloni durante la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Argentina Francia Messi Qatar 2022 Julian Finney/Getty Images Todos los argentinos podrán seguir a Messi en su última Copa del Mundo. Julian Finney/Getty Images Cómo serán los horarios de la Copa del Mundo Como mencionamos anteriormente, la diferencia horaria con las sedes no representará un problema mayor para la gente. Como máximo, Argentina estará tres horas adelantada respecto a las ciudades norteamericanas más lejanas, lo que garantiza que el grueso de los encuentros del Mundial 2026 se transmita durante la tarde y la noche.

Las sedes más cercanas a nuestra región, como Miami o Nueva York, tienen apenas una hora menos que nuestro huso horario. Por el contrario, los partidos programados en ciudades como Los Ángeles o en el interior de México comenzarán más tarde, aunque estas ciudades no serán visitadas durante la primera fase.

Fixture de la Selección Argentina en el Mundial 2026: fechas y horarios El equipo dirigido por Lionel Scaloni ya conoce su ruta para la fase de grupos del Mundial 2026. Los tres primeros compromisos se disputarán en la zona centro y sur de Estados Unidos, ofreciendo horarios muy accesibles para que los argentinos puedan verlos en vivo sin inconvenientes. El cronograma oficial de la primera etapa quedó conformado de la siguiente manera:

Argentina vs. Argelia: Martes 16 de junio a las 22:00 en Kansas City.

Argentina vs. Austria: Lunes 22 de junio a las 14:00 en Dallas.

Argentina vs. Jordania: Sábado 27 de junio a las 23:00 en Dallas.