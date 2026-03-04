Del Fiat 147 al matafuegos que dejó "ciego" a un compañero: las anécdotas del "Chacho" Coudet que todos los fanáticos recuerdan

El ex jugador asumió como nuevo director técnico de River, después de la salida de Marcelo Gallardo, y prometió recuperar el protagonismo histórico del equipo.

Entre sus historias, Coudet usó un matafuegos durante una concentración y terminó dejando "ciego" a Bichi Fuertes.

Eduardo “Chacho” Coudet regresó a River Plate con la misma chispa que lo caracterizó como jugador. El cordobés, de 48 años, asumió como Director Técnico (DT) después de la salida de Marcelo Gallarlo , y en su presentación oficial dejó claro que busca un camino de protagonismo y trabajo intenso con su plantel.

Con dos etapas anteriores como mediocampista en el equipo, donde ganó cinco títulos, el entrenador combina conocimiento táctico, estrategia y disciplina con un humor que quedó marcado en anécdotas inolvidables dentro del vestuario y fuera de él.

Coudet arribó al país, firmó su contrato y fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador de River. En su conferencia de prensa, expresó entusiasmo y compromiso: "Comienza un lindo camino juntos y con mucha ilusión. Sé la responsabilidad que tengo y lo que implica. Me gusta el lío, así que acá estamos" .

En cuando a lo futbolístico, señaló que su objetivo es "tratar de tener un equipo que sea protagonista como lo pide la historia de River".

Subrayó la importancia de trabajar desde cero con el plantel, reconstruir niveles de rendimiento y ganar títulos, reconociendo el legado de Marcelo Gallardo: "Trataremos de arrancar este período de la mejor manera, de tratar de contagiarnos, no es una situación fácil, se ha ido el entrenador más grande de la historia del club ".

"A esto, una mención especial, somos a la antigua, lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y agradecerle públicamente sus palabras que me hicieron muy bien, se lo agradezco de corazón", detalló sobre una conversación con el ex DT.

Eduardo Coudet y Marcelo Gallardo

Además, valoró la calidad del equipo y resaltó la necesidad de colaboración del hincha para recuperar la confianza y lograr resultados positivos. "Estoy convencido de que hay un gran plantel y que las cosas van a salir bien", explicó.

Su cuerpo técnico se completará con asistentes de confianza, y Coudet afirmó que su prioridad será establecer un estilo ofensivo, dinámico y organizado, con atención especial a los detalles que marcaron su carrera como entrenador en Rosario Central, Racing y Alavés.

coudet

Las anécdotas del Chacho Coudet en River como jugador

Del Fiat 147 al Lotus: la mística de los autos

En 2002, en plena etapa de inseguridad, Coudet tomó la decisión de reemplazar su 4X4 por un Fiat 147 para sus traslados a los entrenamientos, generando sorpresa entre compañeros y la prensa.

Al regresar de España, apareció a bordo de un Lotus descapotable y avisaba: "Me voy con Patán", bromeando en referencia al perro de Pierr Nodoyuna de la serie “Los autos locos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterEnLA/status/1745789213553856620?s=20&partner=&hide_thread=false Coudet y el Fiat 147 en 2003.



Imposible no amar al Chacho pic.twitter.com/mRlYUIxQVh — Inter en Latinoamérica (@InterEnLA) January 12, 2024

El matafuegos que dejó "ciego" a Bichi Fuertes

Durante una concentración, empezó una guerra de agua entre compañeros y Coudet no participaba "porque estaba tirado en la cama", según lo que relató. "Hasta que me mojaron", advirtió sobre su entrada.

“El Bichi se me metió adentro de la pieza, yo estaba con el Coco Ameli. Y empezaron las patadas voladoras, de todo, a la puerta, de los que estaban afuera, para poder entrar", detalló e, intentando intervenir, terminó usando un matafuegos por accidente.

"Teníamos un matafuegos, como de un metro. Hasta que abrieron un poquitito la puerta. Y le metí el piquito de matafuegos en el hueco. Nunca había tirado y nunca creí que se iba a armar lo que se armó”, contó y continúo: “Tiré para arriba para que no diera en los ojos, pero quedó la concentración celeste. Lo más cómico fue el llamado al Pepe Seveso (ex médico del plantel), diciéndole que el "Bichi" estaba ciego. ‘Estoy durmiendo, que se joda’, respondió. ‘Si no ve el arco durante los partidos’”, concluyó entre risas.

coudet bichi

Saviola y Aimar, víctimas del humor del Chacho

Javier Saviola y Pablo Aimar, promesas de las inferiores, fueron blanco frecuente de las bromas de Coudet. Al delantero lo despeinaba constantemente por su obsesión con el gel, mientras que al Payasito le hablaba sin parar para romper su tranquilidad.

Estas travesuras, lejos de generar conflictos, mostraban la capacidad de Coudet de integrarse con los más jóvenes y generar un ambiente de cercanía.

coudet

La tintura rubia del título en Arroyito

El 19 de mayo de 2001, con River festejando el título en Arroyito ante Rosario Central, Coudet propuso teñirse el pelo de rubio, y pronto todo el plantel siguió la idea.

coudet rubio

El “papá” del dirigente

Coudet también era conocido por sus ocurrencias fuera del campo. En una anécdota memorable, vio entrar a un dirigente de baja estatura y, en tono de chiste, lo invitó a subirse a su rodilla diciendo “venga con papá, venga con papá”.

¿Espía?

En un clásico frente a Racing, Coudet siguió sigilosamente a José Chatruc y se escondió para escuchar las instrucciones del técnico en pleno partido.

Una vez que terminó, salió y advirtió a sus compañeros sobre posibles movimientos del rival: “¡Ledesma, ojo que Chatruc te va a buscar la espalda!”.