El jugador de Estudiantes Tiago Palacios quedará detenido hasta el martes

Palacios asistió el lunes a la noche a una fiesta en el boliche Non Stop del barrio de San Nicolás en la Ciudad de Buenos Aires, para celebrar el título de Estudiantes en la Copa de la Liga Frente a Vélez y compartió las imágenes en su cuenta de la red social Instagram, que luego borró.

El atacante salió del boliche en estado de ebriedad -el test posterior arrojó 1,84 gramos de alcohol en sangre- y cuando quiso cargar nafta en una estación de servicio con su camioneta, chocó un auto y después impactó de lleno un surtidor.

Además, la encargada de la estación en cuestión resultó herida de sus miembros superiores del choque y fue trasladada al Hospital Fernández por el SAME. "Está en el shock room. Según me referían, era politraumatismo y no corría riesgo su vida", aseguró el titular del ente, Alberto Crescenti.

Este domingo Estudiantes de La Plata venció por penales a Vélez y se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional. En un escenario de festejos, los futbolistas regresaron de Santiago del Estero y muchos celebraron el campeonato en distintos ámbitos.

El accidente de Tiago Palacios, jugador de Estudiantes

El futbolista Tiago Palacios, flamante campeón con Estudiantes de La Plata, chocó contra un surtidor de nafta en una estación de servicio y atropelló a la supervisora del local en la Autopista Illia.

El episodio ocurrió en la mañana de este lunes cuando el joven de 23 años chocó contra el surtidor y embistió a una mujer que trabajaba en la estación de servicio ubicado en la Autopista Illia, sentido a la Avenida General Paz.

tiago-palacios-choque.mp4

Según confirmaron las autoridades, el conductor resultó con lesiones leves, mientras que la supervisora de 27 años fue derivada al Hospital Fernández con heridas en los miembros superiores.

tiago-palacios-choque.mp4

Se destacó además que un playero de 23 años debió ser asistido por personal del SAME por una crisis nerviosa.

Este domingo Estudiantes de La Plata venció por penales a Vélez y se consagró campeón de la Copa de la Liga. En un escenario de festejos, los futbolistas regresaron de Santiago del Estero y muchos celebraron el campeonato.

En pos de esclarecer la situación, Alberto Crescenti, titular del SAME, dialogó con el canal TyC Sports y aseguró que Palacios viajaba con un acompañante, y ambos se negaron a ser trasladados a un centro de salud. “Yo no los puedo obligar a ser trasladados”, explicó.