El mediocampista que transformó su posición y deslumbró al fútbol: Sergio Busquets anunció su retiro

Romper el molde en el mundo del fútbol es algo que muy pocos jugadores han logrado. No suele ser fácil que con su propio estilo un futbolista logre cambiar todo el concepto de una posición, aunque hay algunos que sí lo consiguieron a base de rendimientos superlativos.

Pero lo de Sergio Busquets ha sido sin lugar a duda uno de esos casos. El mediocampista central rompió con lo clásico y le sumó a su posición un rol mucho más importante, sin descuidar las características previas que también lograba lucir. Uno de los socios de Lionel Messi en el deporte rey anunció que pronto colgará los botines.

El mundo del fútbol vive los últimos partidos de Busquets, el cuál es Campeón del Mundo con España.

Busi , como lo conocen en la Masía del Barcelona, club en el cuál dio sus primeros pasos, confundió al mundo del fútbol. Así lo dijo una vez Juan Román Riquelme y equivocado no estaba. El “cinco” o volante central tiene una función defensiva, de recuperación y juego corto para los creativos.

Pero este chico nacido en Sabadell un 16 de julio de 1988, no se conformaba con eso. Tenía todo lo que necesitaba el encargado de robar la pelota en la mitad de la cancha , pero le sobraba elegancia y técnica para también tomar el mando y manejar los tiempos del juego. Eso notó Josep Guardiola , quién lo sacó del Barcelona B para llevarlo al primer equipo y desde allí, nunca más volvió a salir.

Pep lo conocía de haberlo dirigido en la Tercera División, ya que juntos lograron el ascenso a Segunda B con el equipo B del conjunto catalán. Una vez que tomó el mando tras la salida de Frank Rijkaard, se convirtió en su eje del mediocampo. Y si algo hizo Busquets, fue destacarse con las bestias que tenía por delante: Xavi, Andrés Iniesta y un tal Lionel Messi.

Desde 2008 hasta 2023, fueron 722 partidos, 18 goles y 47 asistencias, sumada a una cantidad incontable de pases bien dados y recuperaciones importantes. Tal fue el nivel de Busi, que ni Vicente del Bosque pudo ignorar su gran momento: lo llevó al Mundial de Sudáfrica 2010 y se consagraron campeones, además de levantar la Eurocopa de 2012.

Y palmares en el fútbol a nivel clubes tampoco faltaron: Ganó nueve veces LaLiga, siete Copas del Rey y misma cantidad de veces la Supercopa de España. Tres UEFA Champions League, tres Supercopas y tres Mundiales de Clubes. Desde hace dos años que está en Inter Miami, con el cuál ya superó los 100 partidos y hasta diciembre, ya que en esa le pondrá fin a una exitosa carrera.

Luego de 20 años en el fútbol: Busquets anunció su retiro

“Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita”, así inició el vídeo que sorprendió a todos. Con su voz, Sergio Busquets anunció que serán sus últimos meses como jugador profesional de fútbol.

Embed - Sergio Busquets on Instagram: "Gracias a todos y al futbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita. A heartfelt thank you to everyone, and to football, for everything. You will always be a part of this beautiful story. Gràcies a tots i al futbol per tant. Sempre sereu part d’aquesta història tan bonica." View this post on Instagram A post shared by Sergio Busquets (@5sergiob)

“Estos son mis últimos meses en el terreno de juego. Me retiro muy feliz, orgulloso, pleno y sobre todo muy agradecido", fue la frase de cierre para quién confundió a todos en el deporte rey e hizo que el estilo del volante central haya cambiado por completo.

Se va Busi, así como se fue el concepto de que el "cinco" tiene que tirarse al piso y no manejar la mitad de cancha, algo que nació con él, pero que vivirá en el fútbol actual hasta que aparezca otro capaz de romper con el molde.