El momento en que Mario Alberto Kempes entró con la Copa del Mundo en la final del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









El delantero estrella del equipo campeón del mundo en 1978 presentó el trofeo de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium de New Jersey.

Mario Alberto Kempes entró con la Copa del Mundo a la final del Mundial 2026

En el marco de la final del Mundial 2026, la FIFA decidió realizar una presentación especial del trofeo antes del inicio del partido. Es así, que el elegido por el lado de Argentina para enseñar la Copa del Mundo fue nada menos que Mario Alberto Kempes.

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El exdelantero cordobés, campeón del mundo y figura en 1978, fue el encargado de exhibir el trofeo más valioso ante todos los presentes en el MetLife Stadium de New Jersey, en Nueva York.

El exfutbolista argentino también estuvo acompañado de otra figura mundial como lo es Andrés Iniesta, para el lado de España.

¡¡LA COPA DEL MUNDO ESTÁ EN NEW JERSEY!!



Andrés Iniesta y Mario Alberto Kempes, campeones con España y Argentina, alzaron el trofeo en el MetLife. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/BhbaJQ5F6L — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026 Argentina disputa este domingo la final del Mundial 2026 ante España con un objetivo histórico: defender la corona conquistada en Qatar 2022 y convertirse en bicampeón del mundo. El encuentro se juega desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega tras eliminar a Inglaterra en las semifinales y buscará sumar la cuarta estrella de su historia. Del otro lado estará España, que alcanzó la final luego de vencer a Francia y quiere conquistar su segundo título mundial.

La gran figura volverá a ser Lionel Messi, que disputa su tercera final de una Copa del Mundo y buscará agregar un nuevo título con la Selección argentina.

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