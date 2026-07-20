Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina tras el Mundial 2026: la agenda completa + Agregar ámbito en









Luego de la derrota frente a España, la Albiceleste retomará la actividad en la ventana FIFA de septiembre mientras crecen las dudas sobre el futuro de Lionel Scaloni.

La Selección argentina retomará la competencia oficial durante la ventana FIFA de septiembre.

Aunque la atención por estas horas está puesta en el regreso del plantel tras la final del Mundial y en el reconocimiento de los hinchas por la campaña realizada, la Selección argentina ya tiene marcado su próximo objetivo. Luego de quedarse con el subcampeonato en Estados Unidos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni retomará la actividad oficial en la próxima ventana internacional de la FIFA.

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Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina El calendario establece que la Albiceleste volverá a jugar entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026, período destinado a los compromisos de selecciones nacionales. Durante esas fechas, los equipos podrán disputar hasta cuatro amistosos internacionales, aunque Argentina todavía no tiene rivales confirmados para esa serie de encuentros.

La planificación del seleccionado no terminará allí. Antes de finalizar el año, la FIFA tiene prevista una nueva ventana de partidos del 9 al 17 de noviembre, que será la última oportunidad para que la Scaloneta vuelva a reunirse en 2026 antes del inicio de una nueva temporada con los clubes.

Argentina finalizó el Mundial como subcampeona y ya planifica el próximo tramo del calendario internacional. Scaloni sembró dudas sobre su continuidad Además del análisis deportivo, la conferencia de prensa posterior a la final dejó abierta una incógnita sobre el futuro del entrenador. Lionel Scaloni evitó confirmar si continuará al frente de la Selección una vez que finalice su contrato, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026: "Yo más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer. Cumpliré el contrato y después veo", afirmó el DT, quien aclaró que antes de tomar cualquier decisión mantendrá una conversación con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.

Visiblemente emocionado, el técnico profundizó sobre su situación: "Siento la necesidad de pensar, porque ya no sé si va a poder hacer algo tan grande como esto". Luego agregó: "Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. En mi vida pensé que podía estar acá", además de agradecerle a Tapia por la oportunidad de dirigir al seleccionado.

Antes de retirarse, Scaloni también explicó cuáles considera que son las condiciones necesarias para iniciar un nuevo ciclo: "Para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar". Minutos después, abandonó la conferencia sin poder contener las lágrimas, dejando en suspenso una decisión que marcará el futuro de la Selección argentina.