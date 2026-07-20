Kylian Mbappé quedó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales: los números + Agregar ámbito en









El francés metió un doblete ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto y quedo con 22 tantos en tres ediciones jugadas.

Kylian Mbappé quedó como el máximo goleador en la historia de los Mundiales

El capitán de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo, debido al doblete marcado ante Inglaterra en el partido por el tercer puesto, jugado este sàbado en Miami.

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El delantero del Real Madrid llego a los 22 tantos en tres participaciones, para quedar primero en la tabla general de artilleros en la competencia, además superó a Lionel Messi con 21 goles en seis ediciones.

Mbappé terminó su participación en 2026 con 10 goles y estuvo a tres de igualar el récord de su compatriota, Just Fontaine, quién se mantiene el registro de ser el jugador con más tantos en un Mundial, al anotar 13 en Suecia 1958.

Messi no conisguió anotar en la derrota de la Selección argentina por 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo, por lo que el delantero galo estableció el registro de ser el único jugador en ser goleador de una Copa del Mundo en dos ocasiones consecutivas.

Mbappé convirtió un doblete de goles en la derrota 6-4 ante Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026, realizado por primera vez con 48 equipos en tres países distintos: Estados Unidos, Canadá y México, debido a esto, logró obtener la cima en la tabla de los históricos artilleros.

Si bien la edad la diferencia de edad le da ventaja para los números obtenidos, su escolta Messi de 39 años en su último Mundial, en el cual anoto ocho veces, suma 21 unidades en 34 partidos, repartidos en seis ediciones de la Copa: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026. Además, ambos superaron este año al alemán, Miroslav Klose quién mantenía el récord desde 2014 con 16 anotaciones en 24 partidos con cuatro mundiales: Corea-Japón 2002 (cinco), Alemania 2006 (cinco), Sudáfrica 2010 (cuatro), Brasil 2014 (dos)