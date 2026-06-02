El nuevo juego gratis de FIFA para el Mundial 2026: cómo participar junto a tus amigos o familia

El torneo tendrá su propio juego para los fanáticos, quienes podrán jugar entre amigos, compañeros de trabajo, familia o el resto de hinchas alrededor del mundo.

La competencia lanzó un juego en el que todos podrán participar.

El Mundial 2026 llegará con muchas novedades para el ambiente del fútbol, ya que será la edición que cambiará la forma de disfrutar el torneo en varios aspectos. Por primera vez, habrá tres naciones organizadoras y el número de equipos ya no será de 32: pasará a 48 selecciones que buscarán quedarse con la Copa .

Ante esto, la FIFA decidió buscar una manera de entretener a una mayor cantidad de público desde la edición de Qatar 2022. Por eso, lanzó un nuevo videojuego con el que los usuarios podrán divertirse solos, en grupos con amigos o familiares, o con jugadores del resto del mundo.

La FIFA volverá a traer uno de los entretenimientos más populares del torneo.

Este nuevo juego de fútbol tiene una premisa sencilla. El objetivo es predecir los resultados del Mundial 2026 y, para empezar a disfrutarlo, no habrá que pagar nada, ya que será totalmente gratuito. Primero, los jugadores deberán ordenar a los cuatro integrantes de cada zona de los 12 grupos que conforman la primera fase.

De este modo, quienes culminen primeros, segundos y entre los mejores terceros se integrarán automáticamente a los dieciseisavos de final . A partir de ahí, es mucho más fácil: cruce por cruce, cada usuario podrá elegir al ganador y deberá hacerlo en todas las rondas , incluso en la final.

Ya sea por conocimiento o por simple azar, hay que elegir al campeón. La fecha límite para hacerlo será el jueves 11 de junio de 2026. Antes de ese día, si alguno se arrepiente y quiere cambiar un resultado, podrá hacerlo sin problema, pero una vez que inicie el partido inaugural del Mundial 2026, entre México y Sudáfrica, se cerrarán las predicciones.

Finalmente, se permitirá un único cambio en el cuadro de cada jugador: será una vez que culmine la fase de grupos y antes de que empiece el primer partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Copa del Mundo 1 FIFA El certamen repetirá el mismo juego que aplicó en Qatar 2022. FIFA

Cómo jugar y divertirse con amigos o familia

Para empezar a jugar al “Pronosticador de la Copa Mundial de la FIFA 26”, mayormente conocido como “Bracket Challenge”, el proceso es muy fácil. El único requisito es tener armado previamente el FIFA ID o registrarse como usuario nuevo. Una vez hecho eso, cualquiera puede empezar a jugar.

El juego tendrá varias formas de comparar resultados y divertirse. Una vez que se envíen los pronósticos y el período para cambiarlos quede cerrado, se podrá ver en la clasificación general quiénes están mejor posicionados en el ranking.

Además, se podrán crear ligas personalizadas para jugar con familiares, compañeros del trabajo o la escuela y amigos. La pestaña de ligas permitirá crear una nueva o unirse a otras, y el cuadro de la primera fase o de toda la competencia podrá compartirse en redes sociales.

¿Pero cómo se suman puntos si hay una clasificación? Esto también es sencillo: cada resultado de la fase de grupos del Mundial 2026 dará 50 puntos por acertar la posición de cada equipo, y en caso de lograr un acierto perfecto en alguna zona, se sumarán 30 unidades más.

Luego llegará la segunda ronda y cambiará la manera de entregar puntos. Acertar qué selección pasa a octavos dará 20 puntos; a cuartos de final, 30; a semifinales, 40; a los dos finalistas, 75; y al campeón, 100 unidades.