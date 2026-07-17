Messi recordó las icónicas imágenes con Yamal: "Hice una foto cuando era bebé y que hoy estemos en una final es una locura"

El 10 argentino se refirió a la sesión fotográfica tomada en 2007 cuando el extremo español era tan solo un bebé.

El capitán argentino, Lionel Messi , habló este viernes en la previa del duelo contra España en la final del Mundial 2026 . Allí, recordó las icónicas imágenes que lo tuvieron como protagonista junto a Lamine Yamal , la estrella ibérica. "Hice una foto cuando era bebé y que hoy estemos en una final es una locura", dijo.

En un panel moderado por el jugador de fútbol americano Tom Brady, el tenista Novak Djokovic, el exfutbolista inglés Rio Ferdinand y el basquetbolista Kevin Durant, Messi se refirió a Yamal.

"Lamine es un grandísimo jugador, al que seguí muchísimo porque juega en un club al que amo y siempre le deseo lo mejor", afirmó Messi sobre el futbolista del Barcelona. Y agregó: " Es uno de los referentes mundiales con 19 años, tiene toda la carrera por delante y una gran oportunidad de conseguir algo histórico este domingo".

Sin embargo, el capitán argentino dejó claro que Argentina no se lo hará fácil a España y que buscarán el joven extremo "no tenga su mejor versión". Sobre el encuentro que tendrá lugar el próximo domingo en Nueva York, Messi agregó: " Nosotros daremos el máximo para que no sea esta vez. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores y un gran juego, pero nosotros también tenemos nuestras armas".

A pesar de que Yamal será su próximo rival, Messi no dudó en desearle lo mejor: " Es uno de los mejores del mundo y le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien de Barcelona también".

"Un milagro del destino": el encuentro entre un joven Lionel Messi y Lamine Yamal cuando era bebé

El 10 de la Scaloneta Lionel Messi y la promesa del Barcelona Lamine Yamal se enfrentarán por primera vez este domingo en la final de la Copa Mundial 2026 cuando jueguen la Argentina y España. Si bien los separan 20 años de diferencia, ambos pisan fuerte en la cancha de cara a representar a sus selecciones; sin embargo, el primer encuentro entre ambos sucedió hace unos años atrás, cuando el argentino comenzaba con la pelota y el joven español era apenas un bebé.

Messi (39) y Yamal (19) se conocieron en 2007, cuando el rosarino tenía 20 años y se había convertido recientemente en titular del Barcelona. En esa ocasión, el español solo tenía cinco meses de vida y se encontraban en las instalaciones del Camp Nou, gracias a una campaña solidaria organizada por UNICEF y el diario Sport.

El momento quedó documentado por el fotógrafo Joan Monfort, quien declaró a a BBC que el hecho "es un verdadero milagro del destino". En las fotos, un sonriente Messi baña al pequeño Yamal que, inexplicablemente, seguiría tan de cerca sus pasos en el fútbol.

"Es pura casualidad: cuando encuentras algo extraordinario, mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Si escribieras esto en una película, no parecería posible", agregó Monfort. La familia de Yamal, quien es hijo mayor, había ganado un concurso tras participar en una rifa organizada por el periódico catalán Sport en colaboración con el patrocinador de la camiseta del Barcelona y la organización benéfica internacional para la infancia UNICEF.