Luis De la Fuente recordó una historia con Messi, elogió a Scaloni pero le metió presión al árbitro: "No puede actuar con permisividad"

El entrenador español habló en la previa de la final del domingo. Además de deshacerse en elogios con el capitán argentino y el DT, no perdió oportunidad para hablar del arbitraje.

El entrenador de España, Luis De La Fuente, brindó este viernes una conferencia de prensa en la antesala de la final contra Argentina en el Mundial 2026 . Ante los medios, recordó un partido de las juveniles en el que enfrentó a Lionel Messi, se deshizo en halagos con el ciclo de Lionel Scaloni y aprovechó para meterle presión al árbitro. "No puede actuar con permisividad", afirmó.

El español palpitó el encuentro que jugarán la actual campeona de Europa contra el vigente campeón de América y del Mundo este domingo en el MetLife Stadium de Nueva York. De buen vínculo con el entrenador argentino, a quien tuvo como alumno en un curso de DT, De la Fuente analizó cómo llega su seleccionado y el combinado argentino al choque decisivo.

"Es un lujo y un privilegio estar en una final", dijo al iniciar la conferencia de prensa el técnico ibérico ante las consultas sobre cómo está viviendo la antesala de la final del Mundial. "Tenemos la posibilidad de pelear por ganarlo", afirmó, aunque aclaró que, más allá de las presiones, están intentando "disfrutar el momento".

Respecto a la Argentina en particular, no dudó en calificarla como "una selección espectacular" , aunque no se bajó el precio y destacó la actualidad de su equipo: "Somos dos súper equipos", dijo y anticipó que el encuentro de este domingo será "un partido dificilísimo".

"Los grandes equipos no carecen de grandes aptitudes. Hay que intentar ganar por detalles y ser fieles a nuestra idea" , continuó De la Fuente y señaló: "Sabemos que el partido va a tener bastante alternativas: cuando nos toque sufrir sabemos que haremos y lo mismo cuando nos toque dominar, para poder anotar el primer gol".

Luego fue consultado sobre el estado físico de Lamine Yamal, quien se lo vio con molestias en el entrenamiento del jueves. "Lamine Yamal está bien. Todos los jugadores están bien. Mañana tenemos una nueva sesión de entrenamiento", dijo y agregó: "Lamine tenía un golpe fuerte cuando le hicieron el penal ante Francia. Ayer estuvo apartado por precaución y hoy ya ha estado participando del entrenamiento normalmente con sus colegas".

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La anécdota de Luis De la Fuente con Lionel Messi

Por otro lado, el entrenador también se refirió a la importancia y a la vigencia del capitán argentino. Además de destacarlo como un ejemplo a seguir, aprovechó para hablar sobre cómo lo marcarán y recordó una historia de su época como entrenador de las inferiores del Sevilla.

"A Messi lo conocí cuando jugamos un partido de Copa del Rey juvenil entre el Sevilla y el Barca. Yo era el técnico y le hicimos un marcaje individual. Al minuto 70 le sacaron amarilla al jugador que lo pusimos a marcar. Lo cambiamos por eso y nos metió 4 goles en 15 minutos. Ya lo conozco, así que individualmente no lo vamos a marcar", sentenció.

Respecto a su relación con Scaloni, afirmó que no hablaron en la previa del partido. "Con Scaloni nos tenemos una gran devoción, tenemos una admiración mutua y nos lo demostramos cada vez que nos vemos, aunque sabemos que cada uno va a buscar salir campeón del mundo", recalcó.

Por último dejó de lado las especulaciones y las versiones que relacionan a la Argentina con los fallos arbitrales favorables. "No se me ocurriría tildar a Argentina como un equipo tramposo. Tengo una admiración muy grande por una selección que viene de ser campeona del mundo, bicampeona de América y campeona de la Finalissima. Tiene grandes futbolistas y nosotros usaremos a los nuestros para contrarrestarlos. Pero en general tenemos bastantes similitudes", cerró.

De todas maneras, aprovechó para meterle presión al esloveno Slavko Vincic. "El árbitro no puede actuar con permisividad y dejar que se exceda el reglamento. No se puede permitir que se superen esas líneas de la legalidad futbolística", dijo aunque agregó: "Yo tengo fe ciega en los réferis, pero también tengo fe ciega en que en que nosotros sabemos claramente qué tipo de partidos tenemos que plantear".