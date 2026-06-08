El parte médico de Neymar aseguró que está "evolucionando bien" de cara al Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Lo confirmó este lunes en un comunicado la Confederación Brasileña de Fútbol luego de una resonancia magnética que se realizó el jugador a la mañana.

El astro brasileño disputará su cuarto Mundial.

La presencia de Neymar en el Mundial 2026 está confirmada. Este lunes se sometió a nuevos estudios que dieron resultados positivos que podrían permitirle al astro brasileño incorporarse al resto del grupo la próxima semana, según confirmó la Confederación Brasileña de Fútbol.

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Una buena noticia para Carlo Ancelotti que en la previa había asegurado que esperaría a la recuperación del jugador del Santos, que había sufrido una lesión de grado dos en su pantorrilla. Según el cuerpo médico de la Verdeamarela el jugador mostró una “buena evolución” en una resonancia magnética realizada este lunes por la mañana y seguirá con el proceso de recuperación física planificado.

Neymar no llegaba a Estados Unidos al 100% físicamente. Su último partido había sido el 17 de mayo en la derrota por 3-0 frente al Coritibia por el Brasileirao. Desde que llegó a la concentración con el seleccionado entrenó diferenciado, primero en el gimnasio y luego en el campo de juego.

Tampoco viajó con el equipo a Cleveland para el amistoso contra Egipto. El ex Barcelona se quedó en Nueva Jersey trabajando en una máquina con tecnología de la NASA bajo la coordinación del doctor Felipe Kalil, el coordinador físico Cristiano Nunes y el fisioterapeuta Rafael Martini.

"Está haciendo un gran trabajo individualmente. Si todo sale bien podrá entrenar con el grupo la semana que viene", declaró Carlo Ancelotti antes del partido con Egipto.

Ancelotti y Neymar Carlo Ancelotti convocó a Neymar para el Mundial y afirmó que está trabajando muy bien para recuperarse. Esta semana Neymar seguirá preparándose físicamente y en estos días podría aparecer en el campo de juego con ejercicios separados al resto del grupo. No es el único contratiempo que el entrenador italiano tuvo en la previa mundialista. En el amistoso contra el conjunto africano, el lateral de la Roma, Wesley se lesionó y fue dado de baja de la convocatoria por un problema en el abductor del muslo izquierdo. Cómo llega Brasil al Mundial y qué desafíos tiene por delante Los dirigidos por Carlo Ancelotti disputaron dos amistosos y ganaron los dos. Goleó 6-1 a Panamá y superó por 2-1 a Egipto. En el Grupo C del Mundial 2026 enfrentará a Marruecos el 13 de junio, a Haití el 19 y a Escocia el 24.