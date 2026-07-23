Luis De La Fuente sobre la final del Mundial 2026: "Fue el encuentro soñado" + Agregar ámbito en









El técnico español habló con la prensa de su país a cuatro días de ser campeón del mundo y comentó sus sensaciones sobre el encuentro final. Además, repudió lo que hicieron los jugadores argentinos al final del encuentro.

Luis De La Fuente habló sobre la final del Mundial 2026 contra la Selección argentina, los disturbios en el final del encuentro y sobre su relación con Lionel Scaloni.

El líder del banco de suplentes de España, Luis De La Fuente, salió a hablar luego de la victoria de su equipo en la final del Mundial 2026 ante la Selección argentina y tocó varios tópicos. Entre ellos, comentó cómo fue ganar la Copa del Mundo por los rivales que le tocó enfrentar: “Con Argentina fue la madre de todos los partidos. La vigente campeona, una selección de tres estrellas, la retirada de Messi... El encuentro soñado”, sentenció.

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Una de las controversias más grandes en las últimas horas fue por la disputa en el final del partido: Nahuel Molina le pegó en el pecho a Rodrigo, luego de que el español le festejara en la cara; Leandro Paredes se agarró primero con Eric García y después con Gavi, para que posteriormente llegue Thiago Almada a confrontarlos en igualdad de condiciones; y por último Roberto Ayala, parte del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, tuvo una disputa con Dani Olmo.

Lionel Scaloni y Luis De La Fuente, años de amistad. Ante esto, el español aprovechó para recordar su relación con el entrenador argentino y que a él tampoco le gustó lo que sucedió. “Sé que al final de los partidos estás muy revolucionado. Se vieron unas escenas desagradables y seguro que a él tampoco le gustaron. Creo que eso es la grandeza en el deporte que busca, es el enfrentamiento en el partido. En el fragor de la batalla no hay amigos, pero después vuelves a la normalidad y te das cuenta que que no hay nada más importante que una buena amistad”, concluyó.

Además, relató que durante la entrega de premios conversó con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien elogió a sus dirigidos clasificándolos como “un ejemplo”. El entrenador español ya había dialogado con el máximo directivo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 —certamen del que participaron varios integrantes del plantel actual—, ocasión en la que Infantino le aseguró que sus futbolistas eran “un ejemplo de todo: de grupo humano, compañerismo, generosidad, sacrificio y grandeza futbolística”

De La Fuente y la sensación en la final del Mundial Algo por lo que se caracterizó La Roja fue por su paciencia en los partidos, el armado lento del juego y la solidez defensiva. Hasta Ronaldo Nazario, leyenda de Brasil, los llegó a tildar de que crearon su propio “Jogo Bonito”, con bases adjudicadas a Pep Guardiola y Johan Cruyff para llegar hasta el momento de jugar así al fútbol.

De La Fuente hablando con Lamine Yamal. Respecto al juego de la final, el técnico español contó cuando se vio campeón: “Durante la final vimos que el partido estaba totalmente controlado. Éramos muy superiores, pero nos faltaba que alguno de los goles que se anularon, y se anuló injustamente uno de ellos a Nico Williams, hubiera subido al marcador para tener una diferencia más amplia. Fue con el pitido final, porque ellos iban a tener sus opciones. Lo sabíamos. Esto es el fútbol. Hasta el final se mantiene la tensión. Pero aquí está la copa ya con nosotros”, aseguró en diálogo con MARCA La historia de De La Fuente con España Luis De la Fuente, desde su asunción en enero de 2023, tras la decepcionante campaña de Luis Enrique en Qatar 2022, no ha parado de colocar a la selección española en lo más alto del fútbol europeo. Ya le había mostrado sus cartas a la Federación cuando era entrenador de la sub-23 y la llevó a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que finalmente perdieron por 2 a 1 contra Brasil. Pero esa medalla de plata le dio la confianza para asumir en el cargo de primer entrenador de la mayor y no decepcionó. Luis De La Fuente, el técnico que llegó a España para sacarla campeona del mundo. @anpic Su primer gran torneo fue en junio de 2023, cuando derrotó en la final por penales a Croacia por la Liga de Naciones de la Uefa. Dos años más tarde, repitió la hazaña de llegar hasta el último partido del certamen, pero perdió, también por penales, contra la Portugal de Criatiano Ronaldo. Además, su título más importante lo consiguió en 2024, tras ganar la final de la Eurocopa contra Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín, con goles de Nico Williams y de Mikel Oyarzabal, ambos campeones del Mundo este año.