Neymar no viajará con Brasil al último amistoso y siguen las dudas sobre si llega al debut del Mundial

El delantero se quedará en Nueva Jersey para continuar con la recuperación. La selección se enfrentará a Egipto en el último partido preparatorio.

A días del inicio del Mundial 2026 , Neymar no jugará el último amistoso de Brasil este sábado contra Egipto. El delantero se recupera de una lesión y hay dudas sobre su condición física para el debut.

La selección brasileña comunicó este jueves que la estrella del fútbol brasileño no será de la partida en el encuentro que se jugará en Cleveland.

“El atleta Neymar no viajará con la delegación a Cleveland” y “se quedará en Nueva Jersey, en tratamiento de fisioterapia e intensificando la programación de recuperación física” , dijo la CBF.

El astro brasileño de 34 años fue convocado por Carlo Ancelotti para la cita mundialista pese a estar recuperándose de una lesión muscular en la pantorrilla derecha sufrida en mayo durante un encuentro con su equipo, el Santos FC.

El último partido de Neymar con Brasil y su cuarto Mundial

Desde fines del 2023 no juega un partido con Brasil por los recurrentes problemas físicos que atravesó. Su último partido con la Verdeamarela había sido en 2023 frente a Uruguay en las Eliminatorias para la Copa del Mundo, donde sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha. Luego de esa noche, el astro brasileño estuvo 600 días sin jugar entre lesiones sufridas en Arabia Saudita y su regreso a Brasil.

A esta convocatoria llegó con una lesión de grado 2 en el gemelo derecho, según confirmó el médico de la selección brasileña. El Santos había reducido esa lesión a “un edema” en los días previos a la convocatoria. Se perdió el amistoso frente a Paraná y tampoco estará frente a Egipto.

"Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido, y si no para el segundo", explicó Carlo Ancelotti en conferencia de prensa previo al partido con Panamá.

Estados Unidos, México y Canadá 2026 será su cuarto Mundial. En 2014 anotó cuatro goles en cinco partidos pero en cuartos de final contra Colombia sufrió una fractura de la tercera vértebra lumbar, golpe que casi lo deja permanentemente fuera de las canchas. Luego, Brasil perdió en semifinales frente a Alemania por 7-1.

En 2018, Neymar jugaba en el Paris Saint-Germain y llegó con una lesión en el pie. Su selección terminó primera del Grupo E pero cayó ante Bélgica también en cuartos. En 2022 sufrió una lesión en el tobillo frente a Serbia en el primer partido de fase de grupos y su selección perdió contra Croacia de nuevo en cuartos de final.

Ancelotti y Neymar Carlo Ancelotti convocó a Neymar para el Mundial y afirmó que está trabajando muy bien para recuperarse.

Con quién juega Brasil en fase de grupos del Mundial 2026

El cronograma confirmado por la FIFA para la primera ronda es el siguiente: