Mia Khalifa volvió a cargar contra la Selección argentina y se burló de Enzo Fernández por la final del Mundial 2026

La modelo y actriz libanesa nacionalizada estadounidense compartió nuevas publicaciones en sus redes sociales para ironizar sobre la derrota. Esta vez apuntó directamente contra el mediocampista argentino, después de haber protagonizado otra polémica junto a Rosalía.

Las críticas de Mia Khalifa hacia la selección argentina sumaron un nuevo capítulo tras la definición del Mundial 2026 . Luego de la controversia generada por un video vinculado a una canción de Rosalía , la influencer volvió a utilizar sus redes sociales para burlarse del conjunto dirigido por Lionel Scaloni , esta vez con un mensaje dirigido a Enzo Fernández .

La publicación rápidamente comenzó a circular entre los usuarios argentinos y reavivó la polémica que la actriz ya había protagonizado durante toda la Copa del Mundo .

En esta oportunidad, Khalifa compartió dos imágenes del mediocampista argentino. La primera mostró el festejo de Enzo Fernández tras convertir el primer gol en la victoria por 2-1 frente a Inglaterra , correspondiente a la semifinal del torneo.

La segunda reflejó el momento en que el volante recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado durante la final ante España, luego de una infracción sobre Pau Cubarsí .

Con esa comparación, la influencer volvió a ironizar sobre el desenlace del seleccionado argentino en el certamen y apuntó directamente contra el jugador y su expulsión.

La polémica publicación junto a Rosalía

No fue la primera vez que Mia Khalifa apuntó contra la Albiceleste durante el Mundial. Días antes había publicado un video en el que simuló cantar "La perla", de Rosalía, acompañado por la frase: "Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en referencia a la caída de la Argentina.

La controversia aumentó cuando la propia Rosalía compartió esa publicación en sus redes sociales junto a un fragmento de la canción. "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", decía el fragmento utilizado.

La repercusión negativa fue inmediata y, ante la cantidad de críticas recibidas, tanto Khalifa como la cantante española eliminaron las publicaciones de sus perfiles.

Las apuestas millonarias de Mia Khalifa contra Argentina en el Mundial 2026

A lo largo del Mundial, Mia Khalifa dejó en claro su rechazo hacia la Selección argentina mediante distintos mensajes y apuestas deportivas, incluso apuntando principalmente contra el máximo referente argentino.

Antes de la semifinal, pronosticó un triunfo de Inglaterra por 3-2, aunque explicó que su elección no respondía al rendimiento del equipo inglés, sino a su preferencia por "el menor de los dos males".

"Hinchar por alguien en este partido es como en las elecciones de 2024. Sombrío. Desolador. Deprimente. Sepan que, incluso con todo eso en contra de Inglaterra, prefiero mil veces verlos en Nueva York enfrentándose a España antes que ver a Messi un minuto más en este Mundial", escribió.

Posteriormente aclaró que sus críticas no estaban relacionadas con una supuesta admiración por Cristiano Ronaldo. "No le tiro hate porque sea fanática de Cristiano ni de nadie en particular, para el caso. Le tiro hate por lo sucio que es el equipo de Argentina. Prefiero ver a una superpotencia colonial avanzar en el Mundial antes que a esos guerreros del VAR", afirmó.

Antes del encuentro decisivo, la influencer reveló que había apostado u$s 1.000.000 por una victoria de España. Tras el triunfo del seleccionado español, aseguró que obtuvo una ganancia de u$s 650.000.

"Estoy apoyando a España y en contra de Argentina únicamente por el amor al juego de odiar", expresó antes del partido. Y concluyó: "Solo sepan que estaba preparada para ir en contra de Argentina hoy, sin importar qué".