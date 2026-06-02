Neymar, entre lesiones e incertidumbre, disputará su cuarto Mundial

Se perderá los amistosos frente a Panamá y Haití, pero Carlo Ancelotti espera que esté listo para el debut en la Copa del Mundo.

Neymar en este Mundial tendrá una nueva oportunidad, probablemente la última de jugar en el escenario más grande del fútbol mundial. Las lesiones lo han marginado de la Selección de Brasil en los últimos años, pero para este Mundial 2026 fue confirmado en la lista de convocados por Carlo Ancelotti.

Su último partido con la Verdeamarela había sido en 2023 frente a Uruguay en las Eliminatorias para la Copa del Mundo, donde sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla derecha. Luego de esa noche, el astro brasileño estuvo 600 días sin jugar entre lesiones sufridas en Arabia Saudita y su regreso a Brasil.

Este año disputó 15 partidos en los que acumuló seis goles y cuatro asistencias. Sin embargo, desde que se recuperó de una operación en la rodilla en febrero no jugó nunca más de cuatro encuentros seguidos.

A esta convocatoria llegó con una lesión de grado 2 en el gemelo derecho, según confirmó el médico de la selección brasileña. El Santos había reducido esa lesión a “un edema” en los días previos a la convocatoria. Se perdió el amistoso frente a Paraná y tampoco estará frente a Egipto.

"Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido, y si no para el segundo", explicó Carlo Ancelotti en conferencia de prensa previo al partido con Panamá.

Ancelotti y Neymar Carlo Ancelotti convocó a Neymar para el Mundial y afirmó que está trabajando muy bien para recuperarse.

Los mundiales de Neymar

Estados Unidos, México y Canadá 2026 será su cuarto Mundial. En 2014 anotó cuatro goles en cinco partidos pero en cuartos de final contra Colombia sufrió una fractura de la tercera vértebra lumbar, golpe que casi lo deja permanentemente fuera de las canchas. Luego, Brasil perdió en semifinales frente a Alemania por 7-1.

En 2018, Neymar jugaba en el Paris Saint-Germain y llegó con una lesión en el pie. Su selección terminó primera del Grupo E pero cayó ante Bélgica también en cuartos. En 2022 sufrió una lesión en el tobillo frente a Serbia en el primer partido de fase de grupos y su selección perdió contra Croacia de nuevo en cuartos de final.

"No jugará como extremo, sino por el centro de la cancha, como delantero o mediapunta. Es la posición en la que Vinícius y Raphinha jugaron hoy. Jugaría en una de esas posiciones", profundizó Ancelotti sobre el rol que cumplirá Neymar en el equipo.

A pesar de las lesiones y la incertidumbre, la certeza es que Neymar jugará el Mundial 2026 con la Selección de Brasil y buscará lo que nunca logró: superar los cuartos de final.