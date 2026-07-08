El quite de Leandro Paredes contra Egipto ya es tatuaje: la reacción del jugador

El mediocampista de Boca Juniors apareció cuando el partido estaba empatado 2-2 para cortar una contra peligrosa de Egipto antes del gol de Enzo Fernández.

Argentina remontó el partido y ganó 3 a 2 en el Atlanta Stadium.

La Selección Argentina vivió un partido de máxima tensión ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 . Luego de estar dos goles abajo y quedar cerca de la eliminación, el equipo de Lionel Scaloni protagonizó una remontada inolvidable para ganar 3-2 .

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Pero antes del gol de Enzo Fernández , hubo una intervención que pudo cambiar la historia del encuentro: el quite de Leandro Paredes . La jugada del mediocampista de Boca Juniors ocurrió cuando el marcador estaba empatado y el rival buscaba volver tener ventaja.

Horas después del triunfo, un hincha se tatuó este cruce . La imagen llegó hasta el propio Paredes, quien reaccionó al ver el homenaje del fan en redes sociales.

Argentina sufrió en el partido con Egipto . La Selección tuvo chances para abrir el marcador, pero se encontró con un rival efectivo que aprovechó sus oportunidades.

A los 15 minutos, Yasser Ibrahim puso el 1-0 y, pese al dominio argentino, el equipo no logró igualar antes del descanso. Incluso Lionel Messi tuvo la posibilidad con un penal, pero el arquero Mostafa Shobeir le contuvo el remate.

En el segundo tiempo, el panorama se complicó todavía más. Mostafa Ziko marcó el 2-0 a los 67 minutos y dejó a la Albiceleste contra las cuerdas. Sin embargo, reaccionó en el tramo final: Cristian "Cuti" Romero descontó de cabeza tras un centro de Messi a los 79 minutos, y el capitán empató a los 83 dentro del área.

La palabra de los jugadores de la Selección argentina luego del triunfo ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. @anpic4k

Con el encuentro 2-2, apareció una jugada determinante de Leandro Paredes. Egipto encontró espacios para salir de contra y podía volver a ponerse en ventaja, pero el volante realizó un cruce preciso, recuperó la pelota y evitó una situación clara de gol.

La salvada permitió que, a los 90+2 minutos, Enzo Fernández conectara de cabeza con un centro de Lautaro Martínez y sellara el 3-2 definitivo para avanzar a cuartos de final.

El quite recordó a otros cierres defensivos históricos de Argentina, como el cruce de Javier Mascherano frente a Arjen Robben en la semifinal del Mundial 2014.

La historia del hincha que se tatuó la épica remontada ante Egipto y la reacción del volante

Horas después del triunfo ante Egipto, un hincha decidió llevar la jugada de Leandro Paredes a su piel. Se realizó un tatuaje que recrea el instante exacto en el que el mediocampista recupera la pelota.

El protagonista fue @adriaguilera82, quien compartió las imágenes en su cuenta de Instagram y mencionó al jugador con un mensaje de reconocimiento: "Sos lo más grande que hay".

El futbolista vio la publicación y reaccionó con un "me gusta", que el fanático compartió en sus historias.

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De la firma en Ezeiza a la piel: el segundo tatuaje del fanático de Paredes

El tatuaje del quite ante Egipto no fue el primer homenaje que @adriaguilera82 decidió hacerse en honor a Leandro Paredes.

El hincha ya tenía otro relacionado con el futbolista, luego de haber recibido un autógrafo del mediocampista durante un entrenamiento de Boca Juniors en el predio de Ezeiza. En esa ocasión, le firmó una de sus piernas y el fanático decidió conservar ese momento de manera permanente.