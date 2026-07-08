Por qué no se juegan partidos del Mundial 2026 este miércoles 8 de julio + Agregar ámbito en









Tras casi un mes de actividad ininterrumpida, la Copa del Mundo tendrá su primera jornada sin fútbol antes del inicio de los cuartos de final.

¿Por qué no se juegan partidos este miércoles por el Mundial 2026?: El motivo

El Mundial 2026 tendrá este miércoles 8 de julio su primera jornada sin partidos, luego de 27 días consecutivos de acción desde el comienzo del certamen.

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La pausa no responde a una suspensión ni a un cambio de último momento, sino que forma parte del calendario oficial de la FIFA para permitir la recuperación de los ocho seleccionados que siguen en carrera antes del comienzo de los cuartos de final.

La Copa del Mundo atravesó casi un mes de actividad ininterrumpida entre la fase de grupos, los dieciseisavos y los octavos de final, por lo que el descanso aparece como un punto clave en la previa de la recta decisiva del torneo.

A diferencia de las etapas anteriores, desde los cuartos de final el margen de recuperación se reduce y cada partido adquiere carácter eliminatorio absoluto, con viajes largos entre sedes y menos tiempo para preparar los encuentros.

Además del aspecto físico, la jornada libre también favorece la logística de las delegaciones, teniendo en cuenta las grandes distancias entre varias de las ciudades anfitrionas de Estados Unidos, México y Canadá.

La acción volverá el jueves 9 de julio, cuando se abran los cuartos de final con el duelo entre Francia y Marruecos, desde las 17, en Boston. El viernes 10 será el turno de España y Bélgica, que se enfrentarán desde las 16 en Los Ángeles. Mientras que el sábado 11 se disputarán los otros dos cruces: Noruega jugará ante Inglaterra desde las 18 en Miami y, más tarde, Argentina enfrentará a Suiza desde las 22 en el Kansas City Stadium, el mismo escenario en el que la Albiceleste debutó con una goleada ante Argelia. El calendario de cuartos de final del Mundial 2026 quedó de la siguiente manera: Jueves 9 de julio: Francia vs. Marruecos – Boston – 17.00

Viernes 10 de julio: España vs. Bélgica – Los Ángeles – 16.00

Sábado 11 de julio: Noruega vs. Inglaterra – Miami – 18.00 – y Argentina vs. Suiza – Kansas City – 22.00

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